TRÂNSITO Show do padre Fábio de Melo e Capital do Brega alteram trânsito no Bairro do Recife; confira Eventos serão realizados na quinta-feira (6), feriado da Data Magna, e sexta-feira (7). Estacionamentos gratuitos estarão disponíveis

O Marco Zero do Recife recebe nesta semana dois eventos após a programação oficial de Carnaval: o show de gravação do DVD do padre Fábio de Melo, na quinta-feira (6), feriado estadual da Data Magna, e o Recife Capital do Brega, na sexta-feira (7).

Por conta dos eventos, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas especiais de mobilidade no Bairro do Recife para promover a segurança viária da população nas festividades pós-Quarta-Feira de Cinzas.

Nos dois dias, haverá vagas gratuitas de estacionamento no Bairro do Recife, nos prédios da Prefeitura do Recife e do Tribunal Regional Federal (TRF). Os locais terão vagas disponíveis das 12h às 4h do dia seguinte.

Os esquemas de trânsito são parecidos com os organizados para o Carnaval. Confira:

Gravação do DVD do padre Fábio de Melo

O show do padre Fábio de Melo na quinta-feira (6) começa às 19h e, a partir das 14h, o estacionamento será proibido em todo o Bairro do Recife, inclusive nas áreas de Zona Azul. Segundo a CTTU, as vias do bairro estarão liberadas apenas para saídas dos veículos.

Todos os acessos à avenida Alfredo Lisboa e à rua Madre de Deus serão interditados e todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos — com exceção da avenida Cais do Apolo, até a altura da Caixa Econômica, que estará liberada para o tráfego misto.

A trilha sonora do show do padre Fábio de Melo será composta por um repertório que busca carregar de esperança, sentido e bondade o coração das pessoas. O show é organizado em parceria com a Comunidade Obra de Maria.

Recife Capital do Brega

O esquema de trânsito se repete na sexta-feira (7) para o Recife Capital do Brega, mas também haverá interdição das pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

As duas vias ficarão fechadas para veículos e serão exclusivas para pedestres, reabrindo apenas no sábado (8). A ponte do Limoeiro, acrescenta a CTTU, seguirá aberta para tráfego geral.

Na programação do Recife Capital do Brega, a partir das 16h: Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Artuzinho Batedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Sheldon, Elvis, Thaik, The Rossi, MC Troia, Abalo, Dedé A Mais de Mil, Sedutora, Luiza, Bateu a Química, Gustavo Andrioli, Nega do Babado, Eduarda Alves, Banda Playback e Amigas do Brega.

