SÃO JOÃO 2023 Shows, forró, quadrilhas e muito mais: saiba a programação do São João do Recife desta sexta (23) Festejos começam logo às 12h

Se o São João do Recife já estava recheada de atrações, a programação desta sexta-feira (23) reserva uma um dia ainda mais especial para a população.

Com um total de 21 atrações durante o dia, que vão desde shows com grandes nomes da música nordetina, até apresentações de quadrilhas juninas, os festejos acontecem em dois polos: o Novo Arraial da Rio Branco, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área entral; e em diversos pontos do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital.

Novo Arraial da Rio Branco

Polo Novo Arraial da Rio Branco. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Um dos principais polos do São João deste ano, o Novo Arraial da Rio Branco começará os festejos logo às 12h, com apresentarão do Trio J no Forró. Logo depois, às 14h, será a vez do Trio Xodó Maior subir ao mini-palco e comandar a festa.

A partir das 16h, será a vez do Trio Forró de 3, que será seguido pela banda Balé Deveras, às 18h. Às 19h, a Quadrilha Junina Raio de Sol, campeã do Festival Owthyn na Roça, em Jaboatão dos Guararapes, fará sua apresentação para o público.

Logo após, às 19h30, o Trio Nordeste Show subirá ao palco, sendo seguido por Patrícia Cruz, às 21h30. O encerramento dos festejos no polo ficarão por conta de Isadora Melo, a partir das 23h, com muito forró.

Sítio Trindade

São João no Polo Sítio Trindade. Foto: Edson Holanda/PCR

O polo mais tradicional do São João do Recife receberá diversas atrações nesta sexta. Logo às 16h, a Quadrilha Infantil Brincants subirá ao palco para se apresentar e abrir a programação infantil do dia.

Às 17h, será a vez de Susana e Diego Morais - Bandeirinhas de Cordel comandarem os festejos, sendo seguidos pela banda Arraialzinho da Fada Magrinha, às 18h20. Todos os shows infantis serão no Pavilhão das Quadrilhas.

Dando continuidade, desta vez na Sala de Reboco, a festa ficará por conta de grandes nomes da música nordestina, como Trio Forró Bombado, Cylene Araújo e Walkyria Mendes, entre outros. As apresentações começam às 17h e se estendem até a madrugada.

Outro ponto a receber os festejos do Sítio da Trindade será o Palco Principal, com atrações diversas. Às 17h, Metre Galo Preto inicia os festejos, seguido pela forrozeira Terezinha do Acordeon, que estará acompanahada por Larissa Lisboa, às 18h20.

A partir das 20h40, será a vez de Andrezza Formiga subir ao palco e trazer o seu forró para o público. A cantora Anastácia, às 22h, e o forrozeiro Petrúcio Amorim, às 23h40, encerram os festejos juninos desta sexta-feira.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta sexta-feira (23):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio J no Forró

14h às 16h - Trio Xodó Maior

16h às 18h - Trio Forró de 3

18h - Balé Deveras

19h - Quadrilha Junina Raio de Sol

19h30 - Trio Nordeste Show

21h30 - Patrícia Cruz

23h - Isadora Melo - Festança

Sítio Trindade

Pavilhão de Quadrilhas – Programação Infantil

16h - Quadrilha Infantil Brincants

17h - Susana e Diego Morais – Bandeirinhas de Cordel

18h20 - Arraialzinho da Fada Magrinha

Sala de Reboco

17h - Trio Forró Bombado

18h50 - Forró Sensação

20h20 - Cylene Araújo

21h40 - Pecinho Amorim

23h - Walkyria Mendes



Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - Terezinha do Acordeon (Com Larissa Lisboa)

20h40 - Andrezza Formiga

22h - Anastácia

23h40 - Petrúcio Amorim

