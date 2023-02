Shows gratuitos marcam domingo de Carnaval em Olinda, Recife e mais; veja programação

A- A+

Entre as capitais do Brasil que voltarão a receber festas de Carnaval, após o período de dois anos, por conta da pandemia causada pela Covid-19, Recife conta com uma programação gratuita repleta de variedades para este domingo (19), distribuída entre 44 polos. A lista completa da festa nos bairros você confere clicando aqui.

No polo do Marco Zero, coração da cidade, um encontro de Maracatus de Baque Solto iniciará a festa. Às 20h, Gerlane Lops e a Orquestra de Bamba sobem ao palco; às 22h é a vez de Maria Rita; Sorriso Maroto começa à meia-noite e o grupo Fundo de Quintal às 2h, encerrando a grade do domingo.

No Pátio de São Pedro, a festa começa às 15h, com um encontro entre Boi Arcoverde, Boi de Mainha, Boi Faceiro, Boi Teimoso de Limoeiro, Urso do Ovão, Urso Texaco, Urso da Rua do Sapo, Urso da Tua Mãe, Boi Maracatu, Boi Diamante, Boi da Cutia, Boi Pavão, Boi D'Loucos, Boi da Munganga e Urso Branco da Mustardinha. Além disso, subirão ao palco artistas como Igor de Carvalho, às 19h; Bione às 20h20; Jader, às 21h40; Mombojó, às 23h e Mundo Livre, 0h20.



Na praça do Arsenal, o domingo será marcado pelo Encontro de Caboclinhos Tupiniquins, Águia Negra de Itambé, Tapuya Canindé, Índio Brasileiro de Buenos Aires, Pena Branca de Goiana, Canindé de Itambé, Tupi, Flecha Negra da Tribo de Truka, Os Carijós de Goiana e Kapinawa, a partir das 16h. Às 18h40, Geraldo Maia assume a festa. Orquestra Arruando, às 20h, dá sequência. A Família Salustiano começa sua apresentação às 21h10, sendo seguida por Flaira Ferro, às 22h20. Às 23h30, Marina Sena se apresenta, e a Academia da Berlinda encerra a programação.

Na Rua da Moeda, o samba será protagonista. Às 17h30, a Escola de Samba Gigante do Samba inicia seu show, com Cybelle do Cavaco assumindo às 18h. Às 19h20, é a vez de Wellington do Pandeiro. Sambstar conduz a folia a partir das 20h40. Mesa de Samba Autoral se apresenta às 22h. Uma hora e meia depois será a vez de Gabi do Carmo, enquanto Karynna Spinelli fará a despedida, a partir da 0h40.



Veja abaixo a programação dos polos centrais do Recife

Polo Marco Zero

16h Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba, Escola de Samba Limonil, Grêmio Recreativo Escola de Samba Galeria do Ritmo, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho, Grupo de Samba Anarquistas do Bole Bole, Escola De Samba Pérola Do Samba, Bloco de Samba Moleque Atrevido | 20h Gerlane Lops e a Orquestra de Bamba | 22h Maria Rita | 0h Sorriso Maroto | 2h Fundo de Quintal



Polo Pátio de São Pedro

15h Boi Arcoverde, Boi de Mainha, Boi Faceiro, Boi Teimoso de Limoeiro, Urso do Ovão, Urso Texaco, Urso da Rua do Sapo, Urso da Tua Mãe, Boi Maracatu, Boi Diamante, Boi da Cutia, Boi Pavão, Boi D'Loucos, Boi da Munganga e Urso Branco da Mustardinha | 19h Igor de Carvalho | 20h20 Bione | 21h40 Jader | 23h Mombojó | 0h20 Mundo Livre



Polo Praça do Arsenal

16h Encontro de Caboclinhos Tupiniquins, Águia Negra de Itambé, Tapuya Canindé, Índio Brasileiro de Buenos Aires, Pena Branca de Goiana, Canindé de Itambé, Tupi, Flecha Negra da Tribo de Truka, Os Carijós de Goiana e Kapinawa | 18h40 Geraldo Maia | 20h Orquestra Arruando | 21h10 Família Salustiano | 22h20 Flaira Ferro | 23h30 Marina Sena | 1h Academia da Berlinda



Polo Rua da Moeda

17h30 Escola de Samba Gigante do Samba | 18h Cybelle do Cavaco | 19h20 Wellington do Pandeiro | 20h40 Sambstar | 22h Mesa de Samba Autoral | 23h20 Gabi do Carmo | 0h40 Karynna Spinelli



Olinda

Já em Olinda, este domingo (19) marcará o quarto dia de Carnaval na cidade, que se distribuiu em oito polos para concentrar shows e alegria, tendo como temática “O Carnaval dos Sonhos”.

De forma descentralizada, Patusco se apresentará às 9h na Rua do Amparo, e as Sambadeiras uma hora depois, na ladeira da Misericórdia. Também às 10h, no Alto da Sé terá Enquanto Isso na Sala da Justiça. A partir das 14h a Secretaria da Fazenda terá o “Fazendão” e a sede do Homem da Meia-Noite receberá o tradicional “Elefantes de Olinda”, às 17h. No período da noite, às 18h, a praça do Carmo receberá a esperada apresentação do Maracatu Misto Leão Coroado. Às 19h30, a Pitombeira dos Quatro Cantos tomará as ruas, com saída partindo da sede da agremiação, na rua 27 de janeiro. Às 22h, o Clube Vassourinha será palco da troça “Olinda Frevo e Folia”.

No polo Erasto Vasconcelos, na praça do Carmo, a festa do domingo de Carnaval olindense se inicia pela tarde, às 16h30, com Jorge Aragão subindo ao palco. Na sequência, assumem, respectivamente, Renatto Pires, Quinteto do Frevo, Cordel do Fogo Encantado, Almério e Eddie, às 22h20. Depois, Otto será o responsável pelo show de encerramento.

Em Guadalupe, Viola Luz, Banda Etnia, Luciano Padilha e Dizmaia agitam a folia, assim como Jota Michiles, Alafin Oyó e Romero Ferro.

No bairro do Varadouro, os shows no polo Mestre Afonso começam às 17h, com Afoxé Ylê Xambá, que antecede a apresentação do bloco lírico Eu Quero Mais. Às 19h, o Maracatu Nação Tigre sobe ao palco e depois o mesmo ritmo tem sequência com o grupo Piaba de Ouro. Às 21h, Kallinas se apresenta, depois é a vez de Lamento Negro e, às 23h, a festa se encerra ao som do Maracatu Nação Camaleão.

Na parte alta da cidade, no polo Roberta Souza, a cantora Angélica Criss inicia a festa, às 15h, e depois Karinna Spinelli entra em cena. Cris Galvão, Pio a Cor, Chapéu de Três e a bateria Auê complementam as apresentações multiculturais.

Na Vila Olímpica, localizada no bairro de Rio Doce, Washington Paz inicia as apresentações às 17h, uma hora depois a banda Hajamô sobe ao palco. Mil Milhas, Bete de Castro, Helton Lima, Banda Camelô e Excesso de Bagagem dão continuidade à movimentação do palco.

Na sede Alafin, um polo voltado apenas ao Afoxé está erguido, onde, das 16h até a meia-noite, subirão: Afoxé Alafin Oyó, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Orquestra Baobá de Olinda, Mestre Gervásio do Coco, Lelecão Brasil, Coco do Pneu, Banda Nyamacaré, Caboclo Mestiço e Juninho do Coco.

Já na Cidade Tabajara, a Casa da Rabeca neste domingo estará recebendo apresentações das 8h às 17h, com o Boi de Carnaval - Boi Pintado, Caboclinho Ubirajara, Afoxé Alafin Oyó, Maracatu Piaba de Ouro e Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

Abaixo, confira a programação dos polos em Olinda

Polo Erasto Vasconcelos (praça do Carmo)

16h30 Jorge Aragão | 17h40 Renatto Pires | 18h50 Quinteto do Frevo | 20h Cordel do Fogo Encantado | 21h10 Almério | 22h20 Eddie | 0h Otto

Polo Guadalupe

16h Viola Luz | 17h10 Banda Etnia | 18h20 Luciano Padilha | 19h30 Dizmaia | 20h40 Jota Michiles | 21h50 Alafin Oyó | 23h30 Romero Ferro

Polo Mestre Afonso (Varadouro)

17h Afoxé Ylê Xambá | 18h Bloco Lírico Eu Quero Mais | 19h Maracatu Nação Tigre | 20h Maracatu Piaba de Ouro | 21h Grupo Artístico Sociocultural Kallinas | 22h Bloco Afro Lamento Negro | 23h Maracatu Nação Camaleão

Polo Roberta Souza (Alto da Sé)

15h Angélica Criss | 16h Karinna Spinelli | 17h Cris Galvão | 18h Pio a Cor | 19h Chapéu de Três | 20h Bateria Auê

Polo Rio Doce (Vila Olímpica)

17h Washington Paz | 18h Banda Hajamô | 19h Mil Milhas | 20h Bete de Castro | 21h Helton Lima | 22h Banda Camelô | 23h Excesso de Bagagem

Polo do Afoxé (Sede do Afoxé Alafin)

16h Afoxé Alafin Oyó | 17h Maracatu Nação Raízes de Pai Adão | 18h Orquestra Baobá de Olinda | 19h Mestre Gervásio do Coco | 20h Lelecão Brasil | 21h Coco do Pneu | 22h Banda Nyamacaré | 23h Caboclo Mestiço | 0h Juninho do Coco

Polo Casa da Rabeca (Cidade Tabajara)

*das 8h às 17h

Boi de Carnaval - Boi Pintado | Caboclinho Ubirajara | Afoxé Alafin Oyó | Maracatu Piaba de Ouro | Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Paulista



No município do Paulista, haverá um polo no Janga, que neste domingo (19) receberá Mestre Galo Preto, Banda Metamorfose, Belo Xis, Du Sodré e Cláudia Lauterer, a partir das 11h. A cidade também contará com uma programação infantil, no Ecoparque das Paineiras, a partir das 16h.

Igarassu



Em Igarassu, o polo Saramandaia receberá Glecia Marculino, às 14h; Priscila Senna (a Musa), às 16h; Clara Sobral, às 18h; e Silvana Salazar às 20h.

No Sítio Histórico da cidade, haverá também espaço para a criançada. Às 16h, a troça Palhaço Gigante toma conta da festa, enquanto a orquestra Ouro e Prata inicia sua apresentação às 17h.



