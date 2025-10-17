A- A+

política "Shutdown" pode levar a demissões em massa no setor nuclear dos EUA, diz congressista republicano Isso significa que "terão que demitir 80% de seus funcionários", diz Rogers

A paralisação orçamentária dos Estados Unidos pode levar a demissões de 80% dos funcionários que gerenciam o arsenal nuclear do país, alertou o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara de Representantes nesta sexta-feira (17).

"A Administração Nacional de Segurança Nuclear, grupo que opera e gerencia o nosso arsenal nuclear, está prestes a ficar sem os fundos de reserva que vem usando", disse aos jornalistas o congressista republicano Mike Rogers, em alusão a um relatório ao qual teve acesso.

Isso significa que "terão que demitir 80% de seus funcionários", acrescentou Rogers, sem detalhar se ele se referia a licenças temporárias forçadas durante a paralisação de serviços públicos ou a demissões permanentes.

"Esses não são os funcionários que deveriam ser demitidos. Eles precisam estar em seus postos de trabalho e receber seus salários", acrescentou.

O fechamento parcial do governo americano caminha para sua terceira semana sem sinais de resolução, devido às profundas diferenças entre republicanos e democratas no Congresso.

A Câmara de Representantes sob controle republicano já aprovou uma prorrogação dos gastos orçamentários, teoricamente até o final de novembro, mas no Senado os republicanos precisam de pelo menos cinco democratas para alcançar a maioria qualificada necessária (60 de 100 cadeiras).

Os democratas querem iniciar já as negociações sobre os gastos com a saúde e outros aspectos dos cortes que o governo de Donald Trump impôs às finanças públicas.

Os republicanos insistem que primeiro é necessário aprovar esta prorrogação dos gastos, que não contém nenhum corte nem acréscimo, antes de iniciar as discussões de fundo.

O recurso às "resoluções contínuas", como é conhecido na gíria legislativa para este tipo de extensões orçamentárias, é recorrente há anos no Congresso dos Estados Unidos.

Nas últimas 13 votações, durante o governo do democrata Joe Biden e no início do governo Trump, houve um acordo in extremis e essas resoluções foram aprovadas.

O recorde de uma paralisação administrativa ocorreu durante o primeiro mandato de Trump e durou 34 dias.

