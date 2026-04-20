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SAÚDE SIBO: o que é a condição de saúde que tem circulado nas redes? Doença é caracterizada pela mudança de espécies bacterianas no intestino muda e algumas sobem pelo trato digestivo

Você já ouviu falar de SIBO? Essa é a sigla em inglês para supercrescimento bacteriano no intestino delgado. De acordo com a Cleveland Clinic, a condição é um desequilíbrio dos microrganismos no intestino que mantêm uma digestão saudável.

Quando há um excesso de bactérias, ou bactérias do tipo errado, no intestino delgado, isso pode causar sintomas desconfortáveis como gases e diarreia. Também pode prejudicar a capacidade de digerir e absorver nutrientes dos alimentos.

Em 2024, a cantora Selena Gomes revelou em suas redes sociais que tem SIBO ao rebater críticas sobre sua aparência.

"Eu tenho SIBO no intestino delgado. Ele fica inchado. Não ligo se não estou um palito. Eu não tenho esse corpo. Fim da história. Não, eu NÃO sou uma vítima. Sou apenas humana", escreveu Selena.

Os sintomas da SIBO podem ser semelhantes aos de várias outras doenças gastrointestinais e, frequentemente, outra condição contribui para o seu desenvolvimento.

Os principais são:

Dor abdominal.

Distensão abdominal.

Náusea.

Inchaço.

Indigestão.

Gases.

Diarreia.

Constipação.

Perda de peso não intencional

Fadiga.

Tratamento

O diagnóstico da condição é confirmado com um teste respiratório que mede os níveis de hidrogênio e/ou metano no seu hálito para determinar a presença de bactérias produtoras de gás no intestino. Se os níveis estiverem acima de um determinado valor, isso sugere uma abundância de bactérias. Exames adicionais, como sangue, fezes e imagens também podem ser solicitados para investigar possíveis causas e complicações da SIBO.

A SIBO é frequentemente uma complicação de outra condição e, muitas vezes, causa complicações por si só. Um ciclo de antibióticos é o tratamento médico padrão para o supercrescimento bacteriano.

Os profissionais de saúde, então, buscarão controlar as complicações mais agudas. Isso pode significar suporte nutricional e suplementação para deficiências de vitaminas e minerais. Pode significar um plano alimentar rigoroso de curto prazo para controlar os sintomas e, em seguida, um plano alimentar modificado de longo prazo para repor os nutrientes e manter o supercrescimento bacteriano sob controle.

Em última análise, os profissionais de saúde buscarão localizar e tratar a causa subjacente da SIBO. Isso pode exigir exames adicionais. Se houver suspeita de um distúrbio de motilidade, eles podem prescrever medicamentos para estimular o processo e manter o intestino funcionando. Se identificarem um problema estrutural, podem recomendar cirurgia para corrigi-lo.

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