Saúde

"Sicário" de Vorcaro: o que é protocolo de morte cerebral

A morte cerebral de Luiz Phillipi Mourão foi confirmada no hospital

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário, teve morte cerebral Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário, teve morte cerebral - Foto: PCMG/Divulgação

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário” da milícia de Daniel Vorcaro, teve sua morte cerebral confirmada no hospital, de acordo com a coluna de Míriam Leitão.

De acordo com o Ministério da Saúde, a morte encefálica ou morte cerebral é a morte de fato, compreendida pela perda completa e irreversível das funções cerebrais, definida pela cessação das funções corticais e do tronco cerebral.

Neste caso, mesmo que ainda haja batimentos cardíacos, a respiração não acontecerá sem ajuda de aparelhos e o coração não baterá por mais de algumas poucas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza inevitavelmente a morte de um indivíduo.

No entanto, antes de ser confirmada a morte cerebral, há um rígido protocolo de diagnóstico, sendo necessários dois exames clínicos, com base em critérios precisos e padronizados, com intervalos que variam de acordo com a idade dos doadores, realizados por médicos diferentes.

De acordo com informações do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), os exames são necessários para confirmar a ausência permanente de função do tronco cerebral; um teste de apneia, para comprovar a ausência de movimentos respiratórios; e um exame complementar para confirmar a ausência permanente de função cerebral.

Nesta situação, os órgãos e tecidos podem ser doados para transplante, mas apenas após o consentimento familiar. A “Lei dos Transplantes” estabelece que a doação de órgãos após a morte só pode ser realizada quando for constatada a morte encefálica.

