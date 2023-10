Sífilis, gonorreia: EUA vão adotar antibiótico como "pílula do dia seguinte" na prevenção de ISTs

A- A+

À medida que as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, continuam a aumentar pelo mundo, uma ferramenta promissora para combatê-las tem atraído atenção. Na semana passada, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) divulgaram um projeto de proposta para recomendar o antibiótico doxiciclina como uma pílula do dia seguinte para prevenir infecções por clamídia, sífilis e gonorreia entre pessoas com risco especialmente elevado.

"Essa é uma grande mudança de jogo na nossa área" disse Sonali Kulkarni, diretora médica da Divisão dos Programas de HIV e IST do Departamento de Saúde Pública de Los Angeles, nos EUA.

Algumas clínicas em todo o país começaram a usar o medicamento, que já é amplamente utilizado no tratamento de muitas doenças, para conter ISTs.

Aqui está o que você deve saber sobre a doxiciclina, chamada DoxyPEP, e como isso vai funcionar no país:

Quem deve tomar doxiciclina? E quando?

As primeiras diretrizes dos CDC, com base nos dados disponíveis sobre os grupos com maior risco de desenvolver uma IST, recomendam o medicamento apenas para homens que fazem sexo com homens e para mulheres trans que tiveram uma IST bacteriana no último ano ou que de outra forma estão em risco aumentado.

"Não queremos oferecê-lo de forma generalizada a qualquer pessoa que possa ter um encontro sexual de risco relativamente baixo" afirma Kaiyti Duffy, diretora médica do Centro LGBT de Los Angeles, que oferece o medicamento.

Tomar antibióticos com frequência pode tornar as bactérias resistentes aos medicamentos, como alerta Jenell Stewart, médica infectologista da Universidade de Minnesota.

"Estamos dizendo: vamos nos limitar às pessoas que suspeitamos que serão as mais beneficiadas, para garantir que não estamos usando antibióticos em excesso" aplica Stewart. "Isso é ter cautela, garantindo que tenhamos evidências de que os benefícios superarão os riscos".

Ainda assim, alguns médicos podem prescrever profilaxia pós-exposição a outras pessoas em risco de contrair uma IST, disse Kulkarni. Neste ponto, porém, não há evidências suficientes para recomendar o medicamento de forma geral para outros grupos, como mulheres cisgênero. Os especialistas também disseram que as grávidas não devem tomar doxiciclina, pois pesquisas sugerem que pode impactar negativamente o feto.

Aqueles em risco devem manter a doxiciclina à mão, como uma pílula no bolso, disse Annie Luetkemeyer, médica infectologista do Zuckerberg San Francisco General Hospital; devem tomar uma dose até 72 horas após a relação sexual sem preservativo, incluindo sexo oral e anal, e quanto mais cedo tomar, melhor.

Quão eficaz é a doxiciclina?

O tratamento é considerado muito eficaz na prevenção da clamídia e da sífilis, mas pode ser menos eficaz contra a gonorreia — a proteção contra a gonorreia pode variar porque algumas cepas são resistentes à doxiciclina, segundo Jenell Stewart.

O medicamento não é 100% eficaz contra ISTs bacterianas e também não protege contra ISTs virais, como herpes, Mpox, HIV e HPV.

"O objetivo não é dar isto a todos em vez de preservativos" alerta Luetkemeyer. "O objetivo é ser uma ferramenta adicional, porque claramente precisamos de ferramentas adicionais".

Quais são os efeitos colaterais e riscos?

O efeito colateral mais comum da doxiciclina é a náusea. Algumas pessoas ficam mais propensas a queimaduras solares e, portanto, os pacientes devem usar protetor solar enquanto tomam a medicação.

Posso tomar doxiciclina se estiver tomando profilaxia pré-exposição (PrEP)?

Sim, você pode tomá-lo com o tratamento de prevenção para o HIV.

Com que frequência posso tomar?

Você não deve tomar o medicamento mais de uma vez em um período de 24 horas, mas pode tomar doxiciclina vários dias seguidos.

"Se fazem sexo todos os dias, podem tomá-la todos os dias" avalia Hyman Scott, diretor médico da Fundação para a Aids de São Francisco.

Existem riscos no uso frequente de antibióticos, alerta Stewart. Mas quando alguém acaba de ser exposto a bactérias como o tipo que causa a clamídia, “explodir” algumas bactérias com uma única dose de antibióticos pode evitar que se torne uma infecção, disse ela. “É por isso que não há problema em usar uma pequena quantidade” de forma intermitente, disse Stewart.

Tomei doxiciclina. Ainda devo fazer o teste de ISTs?

Faça exames a cada três a seis meses, mesmo se você tomar a medicação, orienta Taimur Khan, diretor de pesquisa médica da Fenway Health, e fique atento a sintomas como febre, corrimento, dor ao urinar e erupções cutâneas em todo o corpo. Se você tiver sintomas, faça o teste mais cedo.

Veja também

MUNDO Longe de casa, a dor de uma comunidade israelense após o sangrento ataque do Hamas