otite Sikêra Júnior: conheça a otite bacteriana que causou a internação e sedação do apresentador Se não for tratada, a doença pode provocar perda de audição, paralisia facial, meningite e até mesmo a morte do paciente

O apresentador da RedeTV, Sikêra Júnior está internado em Manaus desde o último final de semana devido a uma forte dor de ouvido. A esposa dele, Laura Peixoto, em um vídeo divulgado ao vivo pelo programa que ele apresenta na emissora, Alerta Nacional, conto um pouco sobre o estado de saúde do marido e disse que ele foi diagnosticado com otite bacteriana severa.

A gente viajou e, quando voltamos, por causa da descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Como ele não é fácil e não é uma pessoa quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital, explicou.

O que é a otite?

A doença pode se apresentar em forma de uma infecção ou inflamação no ouvido que gera muita dor e incômodo ao paciente. Estudos apontam que ao menos uma vez na vida todas as pessoas vão enfrentar a otite.

Embora ela possa ocorrer em qualquer idade, ela é mais frequente em bebês e crianças até os três anos de idade, justamente pela orelha ainda estar em formação e crescimento. Ela pode se apresentar em dois tipos: otite externa e a otite média.

A otite externa, que é conhecida popularmente como “dor de ouvido”, alcança a orelha externa, pegando a parte interior e indo até o tímpano. Ela é causada por fungos e bactérias que entram no ouvido a partir de cotonetes ou até mesmo pelo próprio dedo.

Durante o verão, a doença tende aumentar no número de casos, em razão do tempo, umidade e a água, principalmente, onde as pessoas costumam ter maior contato com diversas fontes, e crie o ambiente perfeito para a proliferação de fungos e bactérias.

Já a otite média, que também ocorre devido a fungos e bactérias, atinge o ouvido de maneira mais profunda, prejudicando não só o tímpano, mas os ossos, impossibilitando que os sinais sonoros cheguem até o cérebro. A tuba auditiva, que liga o nariz e o ouvido, também é afetada.

Riscos

Caso a doença não seja tratada de maneira correta, algumas complicações podem ocorrer, como a perda parcial ou temporária da audição, fluídos persistentes que ficam dentro do ouvido, paralisia facial, meningite, tromboses e até mesmo hidrocefalia, o que pode levar o paciente a óbito.

Entretanto, na maioria dos casos, não é uma doença grave que pode ser tratada deforma rápida e segura.

A presença de fumaça na residência é um fator de risco significativo para otite, bem como histórico familiar forte, morar em uma região com poucos recursos ou alta poluição do ar, alimentação com mamadeira, e até mesmo creches podem se tornar um fator de risco.

Sintomas

A primeira apresentação da doença é a forte dor no ouvido que pode desencadear processos de dor de cabeça, tontura, labirintite, febre, náuseas e até mesmo vômito. Depois o paciente começa a perder parcialmente modo temporário da audição e apresentar eliminação constante de secreção, além de sentir coceiras na região do ouvido.

Em bebês, crianças ou quando a dor é intensa em adultos, ela ainda pode apresentar insônia, perda do apetite, mal-estar, irritabilidade, diarreias, confusão ou sinais neurológicos focais distorcidos, além de sangramentos, caso o tímpano seja rompido.

Tratamento

O apresentador Sikêra Júnior precisou ser sedado por não conseguir ficar quieto, como a própria esposa revelou, mas o paciente geralmente é tratado com antibióticos e antifúngicos, aplicando-os diretamente no ouvido para reduzir a chance de perda de audição residual, sequelas labirínticas ou intracranianas. Os especialistas afirmam que, se necessário, deve-se usar analgesia quando o paciente sentir crises severas de dor.

