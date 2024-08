A- A+

Chile Silêncio dos repressores dificulta a busca por desaparecidos no Chile Ministro da Justiça, Luis Cordero, explica que os acordos de encobrimento entre os repressores do regime de Augusto Pinochet são um dos obstáculos

Quando o Estado chileno se propôs, no ano passado, a procurar os presos desaparecidos na ditadura, dificilmente poderia imaginar o muro com o qual se depararia: os “pactos de silêncio” que os responsáveis pelo destino de muitas vítimas ainda mantêm enquanto estão na prisão.

Em uma entrevista à AFP, o ministro da Justiça, Luis Cordero, explica que os acordos de encobrimento entre os repressores do regime de Augusto Pinochet - que morreu em 2006 sem ser julgado por seus crimes - são um dos obstáculos que as autoridades enfrentam para determinar o que aconteceu com pouco mais de 1.100 opositores à ditadura (1973-1990).

“Até hoje, na sociedade chilena, há pactos de silêncio e pactos de proteção” que beneficiam os responsáveis por esses crimes, diz Cordero.

Seu ministério está na vanguarda do plano nacional de busca de desaparecidos, lançado em 30 de agosto de 2023 pelo presidente de esquerda Gabriel Boric como política de Estado e que, com a ajuda da inteligência artificial, espera alcançar resultados que não foram obtidos em décadas.

Esta é a primeira vez que o Estado assume a complexa tarefa de rastreamento.

A ditadura de Pinochet deixou cerca de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos. Mais da metade dessas vítimas eram camponeses e trabalhadores que tinham, em média, 29 anos no momento de sua prisão.

Das 1.469 vítimas de desaparecimento forçado, apenas 307 pessoas foram encontradas, identificadas e seus restos mortais entregues.

Na maioria dos casos, as mães, viúvas e filhas realizaram a busca.

Código de silêncio

Na difícil tarefa de esclarecer o que aconteceu com os desaparecidos, os testemunhos dos responsáveis levados à Justiça seriam decisivos.

No entanto, um código de silêncio ainda prevalece entre “aqueles que conhecem o destino de muitas vítimas e que estão atualmente cumprindo sentenças”, ressalta Cordero.

Atualmente, 364 agentes do regime de Pinochet estão presos por violações de direitos humanos, enquanto outros 30 “estão foragidos” graças a um “pacto de proteção”.

Os fugitivos “têm recursos ou têm pessoas com recursos que lhes permitem desviar a atenção da captura pela Justiça”, acrescenta o ministro.

Enquanto isso, o Estado chileno está tentando reconstruir o destino daqueles que desapareceram após sua prisão, alguns dos quais foram lançados ao mar a partir dos chamados “voos da morte”, de acordo com as investigações.

A primeira coisa era avançar em “coisas tão elementares como o fato de que o Estado chileno até hoje” não tinha “uma lista oficial de vítimas”; só tinha os relatórios das comissões da verdade, disse o ministro.

Mas, depois de um ano, ele conseguiu reunir em um registro não apenas os nomes, mas “as condições e circunstâncias em que cada uma dessas pessoas foi detida” e desapareceu.

A lista foi compilada a partir dos arquivos dessas comissões, dos arquivos judiciais e, acima de tudo, da contribuição “dos familiares, que não desistiram (da busca), que estiveram lá, que obtiveram cópias de cada parte do arquivo”, enfatiza Cordero.

Tanto membros de famílias organizadas quanto “não agrupadas” participaram da elaboração do plano, diz o ministro.

“Há membros da família que dizem, especialmente no caso de filhas ou filhos, 'Esperei 40, 45 anos, posso continuar esperando? Vá em frente, o que importa para mim é que haja progresso”, relata.

"Padrões macrocriminais"

A próxima etapa promete revolucionar a busca pelos desaparecidos.

Quando “essas informações localizadas forem centralizadas em um único lugar, a inteligência artificial será aplicada para criar uma trajetória, para estabelecer padrões macrocriminais”, ele enfatiza.

A aposta é que as informações que antes eram conhecidas apenas por um juiz ou advogado, ou que faziam parte de um caso, podem ser cruzadas com informações de outros arquivos para criar um grande banco de dados.

Provavelmente a partir daí “poderemos obter informações sobre outras pessoas ou fatos que estiveram envolvidos nos crimes da ditadura e que até hoje permanecem em estado nebuloso”, diz o ministro.

Cerca de 36 mil arquivos dispersos também serão coletados, incluindo livros de admissão em delegacias de polícia, prisões e registros mantidos pelas Forças Armadas.

Desta forma, o Chile pretende superar o muro do silêncio.

“Não podemos parar diante da resposta habitual, de que as Forças Armadas não têm informações adicionais” sobre os desaparecidos, enfatiza Cordero um ano após a virada histórica que o país deu em favor das vítimas.

