POLÍCIA Sílvia Tavares diz que não ocultou provas e que polícia viu foto dela nua com faca no pescoço Defesa do padre Airton Freire acusa mulher de ter apagado mensagens propositadamente

Negando as acusações da defesa do padre Airton Freire de Lima, a personal stylist Sílvia Tavares afirmou não ter cometido fraude processual e que a perícia da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) encontrou uma foto dela em situação vulnerável no celular do religioso.

“Me viram nua, com a faca no pescoço, arreganhada de frente e de costas, além de muito mais coisas absurdas. Foi aí que a casa dele caiu. Estão dizendo que eu ocultei provas, mas eu não fiz isso. Meu telefone está com a polícia e eu não tenho nada a esconder. Tudo o que puderem fazer para me taxar de prostituta, drogada ou de quem apagou provas, farão”, detalhou, com exclusividade à reportagem da Folha de Pernambuco.

A mulher, primeira a denunciar o padre, fez um paralelo sobre a postura que ela e o padre tiveram durante o processo de “revista”.

“Fui eu que entreguei meu telefone, ao contrário deles, que esconderam”, disse, afirmando ainda que a perícia está satisfeita com a busca realizada no celular dela.

“A delegada disse para eles ficarem à vontade se quisessem periciar o meu telefone de novo, mas eles disseram que não era preciso”, complementou.

