EX-DIRETOR DA PRF
Silvinei Vasques rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai
Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso no Aeroporto de Assunção em uma tentativa de fuga
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26), no Aeroporto de Assunção, no Paraguai, em uma tentativa de fuga, após romper a tornozeleira eletrônica.
Ele tentava embarcar em um avião que iria a El Salvador. Silvinei foi detido com um passaporte que não condizia com as suas informações.
Há dez dias, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão pela participação na trama golpista.