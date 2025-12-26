Sex, 26 de Dezembro

EX-DIRETOR DA PRF

Silvinei Vasques rompe tornozeleira eletrônica e é preso no Paraguai

Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso no Aeroporto de Assunção em uma tentativa de fuga

Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, foi preso no Paraguai nesta sexta (27)

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso nesta sexta-feira (26), no Aeroporto de Assunção, no Paraguai, em uma tentativa de fuga, após romper a tornozeleira eletrônica.

Ele tentava embarcar em um avião que iria a El Salvador. Silvinei foi detido com um passaporte que não condizia com as suas informações.

 

Há dez dias, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão pela participação na trama golpista.

 

