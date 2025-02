Sílvio Meira e Rosário Pompéia visitaram a Folha de Pernambuco para divulgar IA em marketing

A- A+

O cientista-chefe da TDS Company, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e um dos fundadores do Porto Digital, Sílvio Meira, e a sócia-diretora da LeFil Company Rosário Pompéia visitaram, ontem, a Folha de Pernambuco para divulgar o lançamento de uma plataforma de Inteligência Artificial que fará planejamento de marketing quase em tempo real.

A dupla, autora do livro “Marketing do Futuro: Um Método Para Resolver Desafios de Marketing em Mercados de Plataformas”, foi recebida pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela gerente de Marketing, Tatiana Rodrigues; e pela editora de Política, Carol Brito.



IA

"A Inteligência Artificial pode ser uma habilitadora de um trabalho mental muito mais sofisticado, uma agente de um trabalho mental menos sofisticado e uma empoderadora de um trabalho mental em um outro nível completamente diferente. O nosso livro é uma teoria profunda e tem fundamentos teóricos estruturais. Ele estuda o ambiente, desenha as estratégias para encontrar e entregar as opções, criando plataformas e comunidades para realizar interações, com algoritmos e softwares, estruturando dados para entregar habilidades e unificar esse processo”, apontou Meira.

Rosário Pompéia e Silvio Meira comemoraram recentemente a marca de mais de 100 palestras sobre a nova teoria de marketing brasileira. No “Marketing do Futuro”, os autores buscam ampliar o papel do marketing, citando a transformação em um elemento estratégico essencial para a construção e sustentação de ecossistemas digitais. A ideia é potencializar interações dentro do mercado, promovendo um crescimento sustentável e exponencial por meio de redes conectadas.

O “Marketing do Futuro” substitui a lógica da mídia de massa pela construção de tribos e comunidades, criando relações mais autênticas e engajadas entre marcas e consumidores. Tudo isso incorporando o potencial da Inteligência Artificial, da inovação e tecnologia na sua aplicação por meio da “Teoria AEIOU”, que orienta empresas a competir no mundo digital.



Pilares

A teoria trabalha com cinco pontos fundamentais: ambiente (análise do espaço competitivo e do posicionamento estratégico), estratégia (desenvolvimento de aspirações e hipóteses alinhadas às dinâmicas do mercado), interações (construção de redes, narrativas e engajamento personalizado com comunidades e consumidores), operações (integração de ciência de dados, algoritmos e automação para otimizar a entrega de experiências) e unificação (orquestração das funções de negócios para criar ecossistemas conectados e sinérgicos.



"A gente percebeu que existia uma distância grande entre o marketing e o negócio. Por isso, nós criamos a teoria do "AEIOU", começando pelo ambiente de negócios. O marketing não entendia de produtos, da necessidade do cliente. Era acostumado somente a botar anúncio e campanha. Trouxemos essa teoria de que era preciso entender o modelo de negócio e como ele funciona. Sem isso, não há como passar para as demais etapas do marketing", pontuou Pompéia.

Foco

Voltado especialmente para profissionais de marketing, acadêmicos, estudantes, líderes empresariais, empreendedores e formuladores de políticas, o livro traz desde os desafios das abordagens tradicionais de marketing até a aplicação prática da Teoria AEIOU, observando as tendências da área para 2025, o impacto da Inteligência Artificial e a necessidade de uma arquitetura organizacional unificada para o sucesso no ambiente “Phygital” (termo que combina as palavras físico, digital e social).

