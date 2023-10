A- A+

NÃO AO ABORTO Sim à Vida, que repudia o aborto, leva multidão à Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife Evento conta com presença do arcebispo de Olinda e Recife recém-empossado, Dom Paulo Jackson

Para marcar a Semana Nacional da Vida, instituída pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), e o Dia do Nascituro, neste domingo (08), a 14ª edição do Sim à Vida leva multidão à Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O encontro, que é celebrado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, promove expressões populares para a integral proteção ao ser humano já concebido no ventre da mãe e que ainda vai nascer. O início foi às 14h.

Por causa do isolamento social provocado pela pandemia de covid -19, o Viva à Vida foi suspenso (2019 - 2022). A caminhada dançante, de todos os anos, não aconteceu nesta edição, mas a programação abriu espaço para rezas, momentos de meditação e muitos louvores religiosos.

Os fiéis presentes foram convidados à reflexão sobre a alegria, privilégio e importância da vida e do amor ao próximo.

O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, empossado em agosto deste ano, marcou presença no culto pela primeira vez no novo cargo. Ele defende a ideia de exaltar Deus, que, ainda segundo ele, defende a vida humana.

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

“Nós não defendemos apenas a vida humana, mas a vida da criação inteira, da fecundação até o ocaso natural dela. É por isso que a igreja católica é contrária ao abordo, à pena de morte, a eutanásia e todas as formas de violências armamentistas que geram a morte”, explicou.

“Nós vamos celebrar a santa eucaristia, daqui a pouco, unindo fé, espiritualidade e oração em defesa da vida. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal colocou em votação uma causa de descriminalização do aborto até á 12ª semana de gestação. Não somos favoráveis a isso. Gracas a Deus, o ministro Barroso suspendeu isso, sob o argumento que a sociedade brasileira não está madura para esse assunto”, finalizou.

Presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Vida e Família, o Diácono Marcelino comemora a volta do evento às ruas após três anos de paralisação.

O presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Vida e Família, o Diácono Marcelino | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

“Trazer uma proposta dessa é englobar todas as situações de pessoas indefesas, imigrantes e a Amazônia destruída, porque não existe um ambiente protegido de a vida não estiver segura. A nossa proposta é alertar as pessoas da grandiosidade da vida, independente de qualquer coisa”, salientou.

O médico Marcelo Carrilho, de 61 anos, saiu da Madalena, Zona Norte da cidade, para prestigiar o encontro. Ele, junto com os familiares, fizeram preces e participaram de tudo, direto da plateia.

Médico Marcelo Carrilho, de 61 anos reuniu toda a família | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

“A vida é primordial, então tem que ser valorizada em todos os sentidos, desde a concepção até quando a pessoa se torna consciente de tudo. Temos que contribuir e fazer tudo de melhor nessa vida. É importante a família estar unida nessa causa”, explicou.

Maria José Costa, 72 anos, moradora de Boa Viagem, tem como espelho Jesus Cristo, que, segundo ela, teve a oportunidade de vir ao mundo, mostrar a glória de Deus e salvar a humanidade dos pecados.

Maria José Costa, 72 anos | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

“É importantíssimo, como Jesus esteve no ventre da sua mãe. A promoção da paz é o incentivo que me traz aqui para valorizar a vida e a paz. Que todos estejamos juntos pedindo isso a Jesus”, deseja ela.

Novidade no ano que vem

O diácono Marcelino adiantou com exclusividade para a Folha de Pernambuco que a próxima edição do Vida à Vida, em 2024, terá a tradicional caminhada com louvores e orações e contará com a presença do Padre Reginaldo Manzotti, que atua como pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba.

Confira a programação

13h30 – Concentração: animação do DJ Angelus

14h – 1º Momento Eu digo SIM À VIDA – contra o aborto (testemunho)

14h20 – DJ Ronny

14h50 – 2º Momento Eu digo SIM À VIDA – contra a violência em todos as formas de vida

15h – Dudu do Acordeon

15h50 – 3º Momento Eu digo SIM À VIDA – contra a discriminação e pobreza

16h – Pe. Damião Silva

16h50 – 4º Momento Eu digo SIM À VIDA – Testemunho

17h – Santa Missa presidida por dom Paulo Jackson (música: Ministério Boa Nova)

18h – Dispersão

