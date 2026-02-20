Sex, 20 de Fevereiro

RECIFE

Símbolo do Carnaval, Galo Gigante será retirado da Ponte Duarte Coelho no domingo (22)

Logo após desmontagem, tráfego será liberado

Movimentação na Ponte Duarte Coelho, para ver o Galo Gigante, na Quarta-feira de CinzasMovimentação na Ponte Duarte Coelho, para ver o Galo Gigante, na Quarta-feira de Cinzas - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com tema ‘Galo Folião Fraterno’, o Galo Gigante de 32 metros que brilha na Ponte Duarte Coelho, na Boa Vista, centro do Recife, vai se despedir neste domingo (22), quando a estrutura será totalmente desmontada. Ele reina em absoluto no local desde o último dia 8. A empresa responsável pelo trabalho é a EP Engrenagem Produções e Serviços LTDA, que começa os trabalhos às 7h.

Veja imagens do Galo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Galo Gigante é o principal símbolo do Carnaval recifense e chama atenção do público, desde a montagem, subida e desfile do Galo da Madrugada, a quem homenageia. O bloco é reconhecido como o maior de rua do planeta. Ele ganhou as ruas no sábado de Zé Pereira (14).

Relembre todas as últimas esculturas do Galo Gigante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artista plástico, Leopoldo Nóbrega é quem assina o design da peça que homenageia Dom Helder Camara, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Entre as novidades para 2026, recebeu um coração que saiu em cortejo pelas ruas da cidade até ser implantado no Galo, com a escritura ‘brinquem, meu povo querido’, frase eternizada pelo antigo líder religioso.

A escultura pesa oito toneladas e o efeito de vela (pressão do vento) dela corresponde a dez carros populares empilhados. Segundo Francisco Aciolly, engenheiro e responsável técnico da EP Engrenagem, são cerca de 30 pessoas envolvidas no trabalho que envolve 57 partes e 650 parafusos.

“A desmontagem é feita ao inverso da montagem. Nós rodamos o munk no qual ele foi erguido, abaixamos o Galo, tiramos todo o fechamento que está embaixo e começamos a remover a decoração. Tiramos primeiramente as peças da cauda, depois as asas e toda a carcaça até chegar à cabeça e à crista”, explica ele.

Após o serviço, o material decorativo é levado ao depósito de Leopoldo Nóbrega, que fica em Olinda. Já a estrutura de peças do Galo Gigante é transportada à sede da empresa que fica em Igarassu.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o fluxo de trânsito na via será liberado novamente, assim que tudo for concluído. A previsão de término é às 14h.

