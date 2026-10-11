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Investigação Símbolos nazistas são pichados em banheiros da UFPB; Universidade aciona Polícia Federal "A suástica não é uma opinião", diz a nota da universidade

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, denunciou um caso de pichação de símbolos nazistas em banheiros da instituição. Foram desenhadas suásticas, símbolos em forma de cruz com braços dobrados, associados principalmente ao nazismo e à ideologia de Adolf Hitler.

As suásticas foram encontradas na sexta-feira (9), em banheiros do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e também do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

Segundo a nota divulgada pela instituição, "A suástica não é uma opinião. É o símbolo de um regime que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, e sua veiculação é crime no Brasil (Lei nº 7.716/1989, art. 20). Crimes devem ser apurados e punidos na forma da lei, e a UFPB adotará todas as providências cabíveis para que isso aconteça. Nenhum estudante, docente, técnico ou trabalhador desta Universidade deve se sentir ameaçado por sua fé, sua cor, sua orientação ou sua identidade".

Confira a nota da universidade:

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