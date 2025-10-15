A- A+

ACORDO Simepe e Imip fecham novo acordo salarial com reajuste até 2028 Negociação inclui avanços em infraestrutura, melhores condições de trabalho e atendimento mais humanizado

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) firmaram, nesta segunda-feira (14), um novo acordo salarial que beneficia todos os médicos da instituição.

A assinatura aconteceu com a presença do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O acordo prevê um reajuste progressivo até 2028, atendendo uma antiga reivindicação da categoria.

Segundo o Simepe, o resultado representa “um marco importante na valorização dos profissionais e na sustentabilidade do serviço médico oferecido pelo Imip”.

Avanços estruturais e assistenciais

Além do ganho salarial, o acordo também contempla investimentos em infraestrutura e assistência hospitalar.

Entre as melhorias previstas estão reformas em áreas estratégicas, como triagem, pré-parto e repouso médico, além da aquisição de novos equipamentos, reforço de insumos e ampliação das escalas médicas.

"Essas medidas pretendem fortalecer o ambiente de trabalho, garantir condições mais adequadas ao exercício da medicina e oferecer à população um atendimento mais humanizado, seguro e eficiente", explicou o Simepe em comunicado.

“Vitória construída com diálogo”, diz Simepe

Para o Simepe, o avanço foi fruto da mobilização dos médicos obstetras e do diálogo mantido com a direção do hospital.

“Essa conquista é resultado de um processo responsável, transparente e pautado pelo compromisso com a categoria e com a qualidade da assistência”, destacou a diretoria do sindicato em nota.

O Simepe também reafirmou o compromisso com a defesa dos direitos dos médicos, a valorização profissional e a melhoria das condições estruturais e assistenciais em todas as unidades de saúde do estado.

Imip destaca resultado positivo

Em comunicado, o Imip confirmou a realização da reunião e considerou o resultado satisfatório.

“As tratativas avançaram de forma positiva para todas as partes envolvidas”, afirmou a instituição.

O hospital reforçou ainda o compromisso com a continuidade e qualidade do atendimento à população, destacando que o acordo reflete o esforço conjunto em garantir um serviço de excelência.

