A- A+

Saúde Mental Simepe promove palestra no Recife sobre saúde mental da mulher médica nesta terça-feira (31) Evento será conduzido por uma psiquiatra no Marante Executive Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realiza a palestra “Saúde Mental da Mulher Médica” nesta terça-feira (31), no Marante Executive Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A iniciativa ocorre em parceria com a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria (SPP) e tem o objetivo de promover um espaço de reflexão, escuta e cuidado voltado às profissionais da medicina.

A atividade será conduzida pela médica psiquiatra Catarina Moraes, que abordará os desafios contemporâneos relacionados à saúde mental das mulheres médicas, considerando aspectos como sobrecarga, múltiplas jornadas e as exigências da prática profissional.

Para participar, basta comparecer ao local do evento, sem necessidade de inscrição prévia.

Para a presidente do Simepe, Carol Tabosa, a ação ressalta a valorização da categoria e o fortalecimento de um ambiente mais saudável no exercício da medicina.

“Cuidar da saúde mental das médicas é também defender melhores condições de trabalho e promover uma prática mais humana e sustentável. O Simepe tem o compromisso de ampliar esse diálogo e garantir que temas como esse estejam no centro das nossas ações”, afirma.

Serviço

Palestra Saúde Mental da Mulher Médica

Data: 31 de março, terça-feira

Horário: 19h

Local: Marante Executive Hotel (Avenida Domingos Ferreira, 668 - Boa Viagem)

Entrada gratuita



Com informações da assessoria

Veja também