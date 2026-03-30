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Saúde Mental

Simepe promove palestra no Recife sobre saúde mental da mulher médica nesta terça-feira (31)

Evento será conduzido por uma psiquiatra no Marante Executive Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

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Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realiza palestra sobre a saúde mental da mulher médicaSindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realiza palestra sobre a saúde mental da mulher médica - Foto: Simepe/Reprodução

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realiza a palestra “Saúde Mental da Mulher Médica” nesta terça-feira (31), no Marante Executive Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A iniciativa ocorre em parceria com a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria (SPP) e tem o objetivo de promover um espaço de reflexão, escuta e cuidado voltado às profissionais da medicina.

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A atividade será conduzida pela médica psiquiatra Catarina Moraes, que abordará os desafios contemporâneos relacionados à saúde mental das mulheres médicas, considerando aspectos como sobrecarga, múltiplas jornadas e as exigências da prática profissional.

Para participar, basta comparecer ao local do evento, sem necessidade de inscrição prévia.
Para a presidente do Simepe, Carol Tabosa, a ação ressalta a valorização da categoria e o fortalecimento de um ambiente mais saudável no exercício da medicina.

“Cuidar da saúde mental das médicas é também defender melhores condições de trabalho e promover uma prática mais humana e sustentável. O Simepe tem o compromisso de ampliar esse diálogo e garantir que temas como esse estejam no centro das nossas ações”, afirma.

Serviço
Palestra Saúde Mental da Mulher Médica
Data: 31 de março, terça-feira
Horário: 19h
Local: Marante Executive Hotel (Avenida Domingos Ferreira, 668 - Boa Viagem)
Entrada gratuita

Com informações da assessoria

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