Futebol

Simepe reforça compromisso na luta pela valorização médica

Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) completou oito meses com a nova gestão e indicou os principais objetivos para 2026

Diretoria do Simepe presente em almoço de confraternizaçãoDiretoria do Simepe presente em almoço de confraternização - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Reafirmando o compromisso de lutar pela valorização dos profissionais de saúde, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realizou um encontro com a imprensa, na tarde desta quinta-feira (4), na sede do órgão, na Soledade, no Recife, destacando as principais pautas da categoria em 2026.

 

“Vamos seguir lutando contra a precarização do vínculo trabalhista, pensando em melhorar também no quantitativo de atendimentos e no número de profissionais, atendendo a população de forma digna e ética”, afirmou a presidente do Simepe, Carol Tabosa.

“Tivemos grandes ganhos neste ano com a convenção coletiva de trabalho, melhorando infraestruturas de saúde também. Seguiremos lutando ainda pela melhoria da nossa rede assistencial”, completou.
Representado pelo diretor Robson Miranda, o Simepe participou nesta semana do lançamento do programa

“Recife Cuida Mais”, realizado no Teatro do Parque, na Boa Vista. A iniciativa pretende garantir a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 100% da cobertura até 2028, com investimento em torno de R$ 800 milhões

“Todo investimento para a saúde é de extrema importância. É preciso melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho para ofertar uma medicina de excelência para toda a população. O Simepe vai acompanhar esse processo para cada vez mais entregar o melhor na saúde”, declarou Tabosa.

 

