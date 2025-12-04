Simepe reforça compromisso na luta pela valorização médica

A- A+

Reafirmando o compromisso de lutar pela valorização dos profissionais de saúde, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realizou um encontro com a imprensa, na tarde desta quinta-feira (4), na sede do órgão, na Soledade, no Recife, destacando as principais pautas da categoria em 2026.









“Vamos seguir lutando contra a precarização do vínculo trabalhista, pensando em melhorar também no quantitativo de atendimentos e no número de profissionais, atendendo a população de forma digna e ética”, afirmou a presidente do Simepe, Carol Tabosa.



“Tivemos grandes ganhos neste ano com a convenção coletiva de trabalho, melhorando infraestruturas de saúde também. Seguiremos lutando ainda pela melhoria da nossa rede assistencial”, completou.

Representado pelo diretor Robson Miranda, o Simepe participou nesta semana do lançamento do programa



“Recife Cuida Mais”, realizado no Teatro do Parque, na Boa Vista. A iniciativa pretende garantir a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 100% da cobertura até 2028, com investimento em torno de R$ 800 milhões



“Todo investimento para a saúde é de extrema importância. É preciso melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho para ofertar uma medicina de excelência para toda a população. O Simepe vai acompanhar esse processo para cada vez mais entregar o melhor na saúde”, declarou Tabosa.

