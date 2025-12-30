A- A+

ANO NOVO Simpatias e rituais populares prometem atrair sorte para 2026 Comerciante do Mercado de São José, no Recife, ensinam como fazer rituais

Prosperidade, sorte no amor e saúde estão entre os maiores desejos de quem espera por um novo ano. A dois dias de 2026, nesta terça-feira (30), o comércio de ervas naturais do Mercado de São José, no Centro do Recife, está com alta movimentação.

Comerciantes vendem produtos que servem para fazer simpatias e rituais populares com a intenção de atrair coisas boas e enfrentar os desafios que hão de vir nos próximos 365 dias.

Intensa movimentação no anexo ao Mercado de São José | Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Ceça das Ervas, como é popularmente conhecida Maria da Conceição Tavares, é uma das comerciantes mais antigas do local. Ela vende, há 46 anos, produtos que vão além das figas, do pular as sete ondas, usar roupas brancas ou guardar sementes de romã para afastar a negatividade. Atualmente, Ceça vende nos boxes 57 e 58 do prédio anexo, enquanto o mercado passa por reformas.

Veja as imagens



Banhos e simpatias são tradicionais em época de fim de ano | Fotos: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Banhos e simpatias são tradicionais em época de fim de ano | Fotos: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Banhos e simpatias são tradicionais em época de fim de ano | Fotos: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Banhos e simpatias são tradicionais em época de fim de ano | Fotos: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Banhos e simpatias são tradicionais em época de fim de ano | Fotos: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Os produtos mais vendidos nesta época do ano, segundo Maria da Conceição, são as pimentas, ervas, flores e defumadores. Este último, por exemplo, pode ser encontrado por R$ 20, o kit de final de ano completo (defumador, fogão e o carvão vegetal). Já o defumador espiritual custa R$ 15, a caixa, que vem com uma oração (leia ao final do texto).

Ceça vende ervas há mais de 45 anos | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

“Nós temos tudo para quem quer deixar as mazelas de 2025 para trás, como os banhos e defumadores. Já para quem quer atrair sorte em 2026, temos flores brancas, vermelhas e amarelas para jogar no mar ou tomar banho. São coisas lindas para oferecer aos orixás. No defumador de fim de ano, que tem 13 ervas, você toca fogo e sai defumando a casa ou estabelecimento, de dentro para fora”, diz.

Quem não perdeu tempo e foi comprar os banhos foi o oficial da Polícia Militar de Pernambuco Adalberto Carvalho, de 69 anos. Ele é um cliente assíduo de Ceça das Ervas. Nesta época, ele adquire os produtos para toda a família.

Adalberto também recorreu aos banhos | Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

“Nesse banho eu vou pedir muita saúde, paz, prosperidade e que o Brasil seja muito melhor em 2026 para todos os brasileiros. Eu comprei arruda, malvarosa, alecrim, patchouli, alfavaca de caboclo e canela. Eu sempre alcanço os resultados, principalmente quando faço com fé. Sem fé não somos nada. Desejo saúde e paz para mim, meus familiares e todos os brasileiros”, comenta.

“Todos os anos eu venho aqui e compro dois banhos. O de descarrego serve para limpar as energias e deixamos tudo que não faz bem no ano que está terminando. Já o de abre caminhos traz sucesso, prosperidade e abundância. Faço isso há mais de cinco anos. Não é algo pontual. Repito ao longo do ano. Precisamos nos fortalecer para encarar os desafios e celebrar as conquistas”, acredita a professora de língua portuguesa Janaína Ângela da Silva, 51.

Outros banhos tradicionais para atrair sorte

Alecrim;

Macassá;

Manjericão;

Malvarosa;

Mirra;

Eucalipto.

Para tomar qualquer um dos banhos acima, Ceça explica que a pessoa precisa macerar as plantas na água e, na passagem de ano ou logo após, coar tudo e tomar banho, de cabeça. Depois, é só acender uma vela para o anjo da guarda. As recomendações parecem simples, mas são desafiadoras: mulheres não podem estar no período menstrual e ninguém pode ter relações sexuais naquele mesmo dia.

“Acenda a vela, faça seus pedidos e receba o ano novo cheio de paz, felicidade e saúde, com Deus na frente, porque Jesus Cristo é único para abençoar o mundo inteiro”, relembra Ceça das Ervas.

Oração do defumador espiritual

"Em nome de todos os orixás, defumo minha casa, com as forças das falanges, dos espíritos de luz, que fluidificam nosso plano terrestre. Nesse momento peço a presença dos caboclos e as entidades da linha do mar, em nome de Iemanjá que leve para a profundeza dos oceanos todo o mal que possa existir nessa casa. Que ogum sete ondas quebre as forças maléficas que porventura existirem sobre meus familiares".

Veja também