Meio Ambiente Simpósio no Recife discute emergências climáticas aplicadas à arquitetura e urbanismo Especialistas se reunirão nos dias 1º e 2 de dezembro para debaterem soluções sustentáveis ligadas ao tema

As emergências climáticas e a necessidade de incorporar soluções naseadas na natureza ao planejamento urbano estarão no centro dos debates do II Simpósio de Emergências Climáticas em Arquitetura e Urbanismo, que ocorre nas próxima segunda (1º) e terça-feira (2), no auditório do ICT-Senac, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), o evento reunirá especialistas de destaque nacional para discutir estratégias de adaptação e mitigação capazes de fortalecer as cidades diante dos impactos cada vez mais evidentes das mudanças climáticas.

A programação contempla apresentações sobre metodologias inovadoras aplicadas ao urbanismo, com ênfase em soluções que integrem infraestrutura ecológica, manejo sustentável das águas, ampliação de áreas verdes e promoção de conforto térmico em áreas densamente urbanizadas.

Os debates são relevantes para a Região Metropolitana do Recife, um território caracterizado por vulnerabilidades socioambientais e dinâmicas hídricas complexas, que exigem respostas técnicas robustas e integradas.

Além das discussões teóricas, o simpósio incluirá uma oficina prática em que equipes formadas por técnicos municipais, docentes e estudantes desenvolverão propostas aplicadas a territórios reais, explorando estratégias sustentáveis e replicáveis para o contexto pernambucano.

“Para o debate é fundamental para fortalecer o diálogo entre academia, gestão pública e profissionais do setor, contribuindo para a construção de uma agenda metropolitana de resiliência climática baseada em conhecimento técnico”, ressalta o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UniFBV Wyden, José Adriano Pereira, que está participando do encontro.

O evento também reunirá especialistas para discutir o tema “Projetando para o Clima com Soluções Baseadas na Natureza”, com foco no fortalecimento da capacidade técnica e institucional dos municípios pernambucanos diante dos desafios provocados pelas mudanças climáticas.

