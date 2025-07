Simpósio Pernambucano de Desenvolvimento Infantil terá primeira edição no Recife

A- A+

O 1º Simpósio Pernambucano de Desenvolvimento Infantil será realizado no Recife neste fim de semana.

O evento, que acontece no Espinheiro, bairro da Zona Norte da capital pernambucana, é direcionado a profissionais de saúde e estudantes interessados em temas relacionados à primeiríssima infância, especialmente nos anos iniciais de vida.

Com palestras teóricas no primeiro dia e atividades práticas no segundo, as terapeutas infantis Giane Lima e Giane Gomes abordarão temáticas como “Desenvolvimento motor e introdução alimentar”, “Marcos do desenvolvimento e suas características”, “Principais transtornos e dificuldades do desenvolvimento infantil”.

Para participar, os interessados devem se inscrever através da plataforma Sympla, com ingressos para grupos no valor de R$ 140 e ingressos únicos a R$ 150. As vagas são limitadas para, segundo as organizadoras, permitir uma maior interação com os presentes e a possibilidade de acompanhamento após o evento.

A programação ainda contará com ações sobre “Os primeiros mil dias de vida” e “Como transformar o ambiente em um potencializador do desenvolvimento infantil”, além de outros assuntos voltados à saúde e bem-estar na infância.

Segundo Giane Lima, educadora física e personal de psicomotricidade, a proposta do simpósio surgiu da necessidade de capacitar e direcionar profissionais e estudantes sobre aspectos específicos do desenvolvimento motor e cognitivo dos bebês.

“Este nicho de trabalho ainda é pouco explorado, com pouca orientação nas formações acadêmicas e especializações. Nosso objetivo é oferecer conteúdo técnico e atualizado, em um momento em que o desenvolvimento infantil ganha cada vez mais espaço nos debates e na prática clínica”, destacou a terapeuta infantil.

Serviço

Simpósio Pernambucano de Desenvolvimento Infantil

Data: 19 e 20 de julho

Local: Rua Buenos Aires, 80, Espinheiro - Recife/PE

Inscrições: Sympla

Valores: Ingresso Grupo - R$ 140 / Ingresso Único - R$ 150



