INSTABILIDADE

Sinais de internet falham mais de dois dias após vendaval em SP: "Energia é essencial"

Em nota, Enel diz que o vendaval causou "danos severos à infraestrutura elétrica"

Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista.  - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Além da falta de luz e de água em várias regiões da cidade desde quarta-feira, 10, os moradores da Grande São Paulo também convivem com a instabilidade dos serviços de telecomunicações, que abrangem telefonia e internet nesta sexta-feira, 12.

Já são mais de 48 horas desde o início do apagão, que chegou a atingir 2,2 milhões de endereços. No meio da tarde desta sexta, ainda havia 618 mil imóveis sem luz na capital e nas 23 cidades da região metropolitana que estão na área de concessão da Enel.

Em nota, a empresa diz que o vendaval causou "danos severos à infraestrutura elétrica" e afirma ter reforçado o número de equipes nas ruas para fazer os reparos.

Conforme a Conexis Brasil Digital, associação que representa as operadoras, a instabilidade do serviço decorre da ventania que atingiu a cidade na quarta, após rajadas de quase 100 km/h, causando quedas de árvores e o desabastecimento da rede de energia por tempo prolongado.

A entidade afirma que "equipes atuam para a retomada do serviço" "O reestabelecimento da energia elétrica é essencial para a regularização do serviço de telecom, já que as torres e antenas precisam de energia para funcionar", diz a entidade em nota enviada ao Estadão.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirma que o vendaval não provocou danos diretos à infraestrutura de telecomunicações, como antenas e cabos.

Nesse cenário, a entidade confirma que a instabilidade decorre da "indisponibilidade de energia elétrica necessária para alimentar esses sites".

A Anatel acrescenta que, mesmo com o uso de fontes alternativas de alimentação, como baterias e geradores, "a duração prolongada da interrupção no fornecimento de energia comprometeu a continuidade dos serviços".

Em nota, a concessionária afirmou que o evento causou "danos severos à infraestrutura elétrica" e que será necessário reconstruir trechos da rede.

A concessionária afirma ter reforçado antecipadamente seu número de técnicos nas ruas. Ao longo do dia, diz ter 1,6 mil equipes em campo para restabelecer a energia, além de disponibilizar 700 geradores para as áreas afetadas.

Dentre os afetados, estava a Ceagesp, maior rede de abastecimento da América do Sul, que ficou mais de 40 horas sem luz. A energia só retornou nesta sexta.
 

