Integração Sincor/PE promove integração do setor de seguros com evento "Conectados, Unidos e Seguros" Encontro reúne entidades e profissionais para discutir tendências, relacionamento e oportunidades no mercado

O evento “Conectados, Unidos e Seguros” será realizado no dia 18 de novembro, no Recife Expor Center, a partir das 14h, reunindo corretores, seguradoras e lideranças do setor para discutir caminhos e transformações do mercado. A iniciativa destaca temas como digitalização, relacionamento e perspectivas de crescimento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkmOd9bobcrZo6OE9dEvMzs7zwBNFjtpmlm5QjlbHi1QEseQ/viewform

Parceria entre entidades estrutura o encontro

O encontro é promovido pelo Sincor/PE, em parceria com o Clube da Bolinha, o Sindseg N/NE e o Clube das Executivas de Seguros. O objetivo central é ampliar espaços de troca entre profissionais e fortalecer conexões entre corretores, seguradoras e demais agentes do setor.

Dados da CNseg indicam que o mercado brasileiro movimentou R$442 bilhões em 2024, crescimento de 11% em relação ao ano anterior. O avanço acompanha a adoção de tecnologias e a ampliação dos serviços digitais, fatores que impulsionam iniciativas de atualização e integração como esta.

Lideranças destacam importância da união e da atualização

Para o presidente do Sincor/PE, Carlos Valle, o evento reforça a necessidade de ampliar conexões entre os profissionais e acompanhar as transformações do setor. Segundo ele, a atividade de seguros passa por mudanças estruturais impulsionadas pelo uso de tecnologia e pela maior participação dos consumidores.

Programação reúne especialistas de seguradoras nacionais

A programação tem início às 13h, com a entrega das credenciais, e segue às 14h com a abertura oficial e o Super Painel, que contará com palestras de representantes de diversas seguradoras.

Participam do painel:

Fábio Lessa (Capemisa) - “Do digital ao humano: como fortalecer vínculos no novo mercado de seguros”

Thales Amaral (Seguros Zurich) - “Mais que proteção: união e tecnologia a favor do cliente de seguros”

Edmir Ribeiro (Mapfre Seguros) - “Evoluir conservando os princípios”

Carlos Luna Sant’Anna (Allianz Seguros) - “Seguro é estar junto: conexão e confiança no mercado que protege o futuro”

Também integram o evento:

Wagner Bisi (Porto Seguro) - “A importância da presença digital de corretores e seguradoras – Corretor 3.0”

Representantes da Bradesco Seguros - “Como a tecnologia aproxima clientes, parceiros e equipes”

Denise Carvalho (SulAmérica Seguros) - “Confiança como principal ativo no relacionamento com o cliente”

Waldemir Couto Fiori Júnior (MAG Seguros) - “Fortalecimento da rede de relacionamento no ecossistema de seguros”

Rodada de Negócios encerra programação

Após o intervalo das 16h, o evento retomará às 17h com a Rodada de Negócios, reunindo seguradoras como Allianz, Bradesco, Capemisa, Mag, Mapfre, Porto Seguro, SulAmérica, Yelum e Zurich, oferecendo um espaço dedicado para networking e geração de oportunidades comerciais.

SERVIÇO

Evento: “Conectados, Unidos e Seguros”

Data: 18 de novembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Recife Expor Center

