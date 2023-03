A- A+

SAÚDE Sindhospe anuncia paralisação de procedimentos eletivos para o Sassepe; veja data de início Representação oficial de hospitais privados e filantrópicos anuncia paralisação devido inadimplência por parte do Governo de Pernambuco

Em assembleia na última quarta-feira (08), o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco (Sindhospe) decidiu pela paralisação dos procedimentos eletivos realizados para o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe). A data marcada para o início da paralisação é 27 de março. Os hospitais cobram o pagamento dos repasses atrasados por parte do Governo de Pernambuco para poder manter o atendimento.

Devem ser atingidos todos os procedimentos eletivos sem urgência, desde atendimentos ambulatoriais e consultas médicas até cirurgias programadas. Além da paralisação, está previsto ainda o encaminhamento de um documento para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) alertando para a situação.

Há unidades privadas de saúde que estão há quase um ano sem receber pagamento e alegam não conseguir manter a estrutura empenhada para garantir os atendimentos. A situação se agravou no início deste ano por conta da reformulação do Sassepe após a troca do governo estadual.

O Sindhospe diz que enviou uma série de ofícios para o Sassepe, mas até agora não houve nenhum retorno por parte do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (IRH-PE), que administra o plano de saúde.

Alguns estabelecimentos privados, credenciados ao plano de saúde dos servidores estaduais, já paralisaram as atividades. Ainda de acordo com o Sindhospe, extraoficialmente, 10% dos associados deixaram de atender aos usuários.

O que diz o Governo de Pernambuco

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Governo de Pernambuco, solicitando um posicionamento, mas até a veiculação desta matéria não obeteve respostas.

Veja também

Semana da Mulher No Rio, Caixa Econômica lança Programa Mulheres de Favela