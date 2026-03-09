A- A+

Todos juntos! Sindicato de Bares e Restaurantes de Pernambuco reforça combate à violência de gênero Série de procedimentos foi lançada no Dia Internacional da Mulher (08/03)

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Pernambuco (SHRBSPE) lançou, no Dia Internacional da Mulher (08/03) uma lista de procedimentos que devem ser seguidos pelos restaurantes para garantir segurança das clientes, alertando para a prevenção e o combate ao assédio nos estabelecimentos do Recife.

A iniciativa busca fortalecer a cultura do respeito e transformar os estabelecimentos em ambientes cada vez mais seguros para mulheres. O objetivo é padronizar procedimentos internos e reforçar a responsabilidade social do setor. Para o sindicato, garantir que esses ambientes sejam seguros é uma medida que fortalece não apenas a imagem dos estabelecimentos, mas a própria cultura de respeito na sociedade.

“O bar é um espaço de convivência, alegria e encontro. Não pode ser espaço de constrangimento. O setor está atento e quer ser parte da solução, oferecendo segurança e respeito às mulheres”, afirma o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pernambuco (SHRBS-PE), Nerteval Santos.

Fiscalização

As ações tiveram inicio no último domingo (8), com uma visita presencial em dois estabelecimentos, localizados no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Nos próximo dias, representantes da instituição seguirão com visitas semanais aos estabelecimentos, ou reuniões remotas.

A ação consiste na averiguação do preparo da equipe do estabelecimento para identificar situações de violência, assédio ou importunação sexual. De acordo com o sindicato, o objetivo é conscientizar os proprietários de que é importante manter esse cuidado com a segurança durante todo o ano.

A organização afirma que vem atuando intensamente no trabalho de proteção às mulheres, tendo apoiado o Ministério Público de Pernambuco na divulgação e implantação do Protocolo Violeta, Lei Municipal de 2023.

O presidente Neterval Santos também destaca outra campanha de grande impotância na luta contra a violência de gênero,"Não é Não".

"Além dessas ações, estamos sempre orientando os estabelecimentos a reforçarem a importância da denúncia por meio dos canais oficiais, como a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180", finalizou.

