Sindicato denuncia armazenamento inadequado de merenda nas escolas municipais de Paulista

A- A+

Realizada pelo Conselho de Alimentação Escolar do Paulista (CAE) em parceria com o Sindicato dos Professores Municipais do Paulista (SINPROP), uma auditoria apontou uma série de irregularidades na alimentação oferecida nas escolas estaduais do município de Paulista.

De acordo com a vistoria, as unidades de ensino da cidade sofrem com diversos problemas referentes à alimentação dos estudantes, entre eles a falta de insumos, armazenamento inadequado dos alimentos e instalações visivelmente precárias.

Nas escolas municipais Professora Margarida Sampaio, João Fonseca e Maria Luzia Pessoa de Andrade, a auditoria revelou a presença de larvas nos alimentos servidos aos estudantes.

O presidente do Sinprop, Gilberto Sabino, expressou sua preocupação sobre a situação.

"As condições encontradas nas escolas municipais são inaceitáveis e representam um desrespeito aos alunos, aos pais e a todos! É fundamental que medidas sejam tomadas o mais rápido o possível para solucionar esses problemas, estamos muito apreensivos em relação à saúde dos nossos estudantes”, afirmou.

Outra preocupação é a falta de alimentos, que provocaria uma alteração frequente no cardápio, afetando o estado nutricional dos estudantes.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação do município afirmou que possui o compromisso de “garantir que os alunos recebam refeições balanceadas e de qualidade, que atendam às necessidades nutricionais de cada faixa etária”.

A gestão municipal informou que conta com uma “equipe nutricional, composta por sete nutricionistas escolares e uma nutricionista responsável técnica (RT), que acompanham todas as escolas diariamente, onde é realizado supervisionamento e orientações gerais às merendeiras acerca do correto armazenamento dos alimentos, manuseio, boas práticas, higiene dos alimentos e higiene pessoal para o preparo destes alimentos”.

A prefeitura reforçou ainda que “a Secretaria de Educação mantém um canal aberto para receber denúncias e sugestões da comunidade escolar e da sociedade em geral, visando aprimorar constantemente o serviço prestado (...) todas as denúncias e suspeitas de irregularidades serão tratadas com a devida seriedade e diligência”.

Confira a nota completa:

A Secretaria Municipal de Educação vem a público reforçar seu compromisso inabalável com a qualidade da merenda escolar oferecida em nossas instituições de ensino. A nutrição adequada é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável e o bom desempenho acadêmico de nossos estudantes.

Nosso objetivo sempre foi e continuará sendo garantir que os alunos recebam refeições balanceadas e de qualidade, que atendam às necessidades nutricionais de cada faixa etária, promovendo assim um ambiente propício ao aprendizado.

Contamos com uma equipe nutricional, composta por 7 (sete) nutricionistas escolares e 1 (uma) nutricionista responsável técnica (RT), que acompanham todas as escolas diariamente, onde é realizado supervisionamento e orientações gerais às merendeiras acerca do correto armazenamento dos alimentos, manuseio, boas práticas, higiene dos alimentos e higiene pessoal para o preparo destes alimentos.

Além disso, são ministrados mensalmente treinamentos para a equipe de merendeiras, cujo tema trata e esclarece sobre todas as suas atribuições, assim como a importância do acondicionamento dos alimentos nas unidades escolares e a necessidade de servir uma merenda de qualidade aos estudantes.

Reforçamos que a Secretaria de Educação mantém um canal aberto para receber denúncias e sugestões da comunidade escolar e da sociedade em geral, visando aprimorar constantemente o serviço prestado.

Neste sentido, a Secretaria de Educação está comprometida em apurar rigorosamente quaisquer irregularidades que porventura possam existir em relação à merenda escolar. Todas as denúncias e suspeitas de irregularidades serão tratadas com a devida seriedade e diligência.

Veja também

Luto Cabreúva decreta luto de três dias após explosão em metalúrgica