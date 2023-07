A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Sindicato dos Rodoviários convoca assembleia nesta sexta-feira (28) para definir rumos da greve Assembleia será realizada no dia em que o presidente do sindicato foi detido durante ato

O Sindicato dos Rodoviários se reúne em assembleia na tarde desta sexta-feira (28) para definir os próximos rumos da greve da categoria, iniciada na última quarta-feira (26). O encontro está marcado para começar às 14h, na sede da entidade, localizada no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

A assembleia será realizada no dia em que o presidente do sindicato, Aldo Lima, foi detido em frente à garagem da empresa Pedrosa, na Zona Norte do Recife. Segundo a polícia, ele, que já foi liberado, cometeu desobediência contra policiais.

Antes e durante a greve, três negociações do sindicato com os patrões, representados pela Urbana-PE, foram mal-sucedidas.

Após a última rodada, na quinta-feira (27), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) determinou que um desembargador analise o processo e vote. Depois, todos os desembargadores vão se reunir para votar e decidir conjuntamente o que deve ser feito.

"Vamos nos reunir na sede do sindicato para que a gente possa decidir os rumos da greve. E aqui fazer a exigência ao Governo do Estado que o sindicato inclusive já mandou alguns ofícios tanto para o Grande Recife Consórcio de Transporte quanto para a Secretaria de Transporte para que o governo se posicione diante desse momento, dessa situação difícil que estão vivenciado os rodoviários", disse Aldo Lima, após ser liberado na Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, que critica a "intransigência dos patrões nas negociações promovidas pelo TRT-6", a assembleia irá tratar do dissídio coletivo da categoria. A princípio, a entidade reforça que a greve continua. Os rodoviários cobram reajuste salarial de 10%, incluindo inflação e ganho real, além de outras pautas.

O TRT-6 determinou que 60% da frota de ônibus seja colocada em circulação nos horários de pico — das 5h às 9h e das 16h às 20h — e 40% nos demais horários. O Sindicato dos Rodoviários alega cumprir com a ordem. A Urbana-PE afirma o contrário.

