Sindicato dos Rodoviários denuncia redução de frota na RMR

A redução no quantitativo de coletivos que circulam pela Região Metropolitana do Recife (RMR) foi alvo de protestos dos rodoviários nesta terça-feira (5). A manifestação, realizada pelo sindicato da categoria, reuniu cerca de cem trabalhadores em frente a sede do Grande Recife Consórcio de Transporte, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

Na última semana, o Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), por meio da 3ª Procuradoria de Contas, já havia requisitado explicações do consórcio sobre a redução da frota de ônibus em operação. De acordo com o MPC-PE, o sistema operava com uma frota de 2.459 coletivos e, agora, conta com apenas 2.132 ônibus à disposição da população.

"Realizamos uma requisição de informações para saber como foi tomada essa medida, se foi realizado um estudo técnico, bem como as justificativas necessárias para a ação", afirmou o procurador de Contas, Gilmar de Lima, na ocasião.

Por meio de nota, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também se manifestou sobre o caso.

O órgão informou que aguarda as manifestações em resposta à solicitação de informações feita pela 36ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade; Grande Recife Consórcio de Transportes; Associação de Beneficiários Independente dos Rodoviários de Pernambuco; Urbana PE e Sindicato dos Rodoviários sobre a redução da frota e medidas para a sua recomposição.

Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco | Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Presente na manifestação desta terça, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, denunciou que a redução afeta todas as empresas que fazem parte do consórcio.

“São diversas linhas. Imagine a gravidade da situação com os ônibus lotados. O período de férias acabou recentemente e quando as escolas voltaram a frota deveria ter sido normalizada, mas a redução foi mantida”, denunciou.

Segundo Aldo, essa redução reflete no atraso dos coletivos e na superlotação. “Queremos saber qual é a razão de tirar os ônibus sem sequer fazer uma discussão com a comunidade”.

Representante da comunidade do Vasco da Gama, Severino Oliveira foi um dos passageiros prejudicados com a mudança. “Nós esperávamos cerca de 50 minutos. Agora, com a redução, o tempo de espera é de 1 hora e 30 minutos. É inaceitável um trabalhador sair de casa e esperar esse tempo”, observou.

Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Grande Recife Consórcio de Transportes não se manifestou sobre o caso até a última atualização desta matéria.

