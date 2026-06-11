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LUTO Sindicato lamenta morte de funcionário em manutenção do Metrô: "Não pode ser um episódio isolado" Tiago Barbosa dos Santos, 40 anos, fazia uma manutenção da rede aérea do Metrô do Recife quando recebeu uma descarga elétrica fatal entre as estações Tejipió e Coqueiral, na Zona Oeste do Recife

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) lamentou a morte do funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) que morreu eletrocutado na madrugada desta quinta-feira (11).

Tiago Barbosa dos Santos, 40 anos, fazia uma manutenção da rede aérea do Metrô do Recife quando recebeu uma descarga elétrica fatal entre as estações Tejipió e Coqueiral, na Zona Oeste do Recife.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, que hoje sofrem com uma perda irreparável", afirmou o sindicato.

A morte de Tiago foi a primeira de um funcionário da CBTU desde o início da operação no Recife, há 42 anos. O corpo do trabalhador, que era lotado no setor de rede aérea da companhia, foi removido pelo Corpo de Bombeiros, que enviou duas viaturas para a ocorrência.

Além de lamentar a morte do trabalhador, no entanto, o sindicato afirmou que o dia não é apenas de luto, e que "exige responsabilidade, verdade e coragem".

"Pela primeira vez na história do Metrô do Recife, um trabalhador perde a vida em um acidente de trabalho dessa natureza. Uma tragédia que não pode ser tratada como um episódio isolado, como um simples infortúnio ou como mais um número em relatórios administrativos", alertou.

A categoria chama atenção para as condições dos funcionários da companhia, e pede que medidas sejam tomadas para melhora da segurança dos metroviários.

"Há anos o Sindmetro/PE denuncia o abandono progressivo do sistema metroferroviário do Recife. Há anos alertamos sobre a degradação da infraestrutura, a insuficiência de investimentos, o envelhecimento dos equipamentos, a redução dos recursos destinados à manutenção e os riscos crescentes enfrentados diariamente pelos trabalhadores que mantêm o sistema em funcionamento", começou.

"Foram ofícios, reuniões, audiências, manifestações públicas, entrevistas e inúmeros alertas formais. Em todas essas ocasiões, apontamos que o sucateamento do sistema não atingia apenas a qualidade do serviço prestado à população. Atingia, sobretudo, a segurança de quem trabalha e de quem utiliza o metrô", continuou.

"Os alertas existiram. As denúncias foram feitas. Os riscos foram apontados", completou.

Apesar da morte do trabalhador, Metrô do Recife segue funcionando. - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

Ainda não há detalhes sobre como o acidente ocorreu. Em contato com a reportagem, a CBTU afirmou que o caso segue em apuração e, após isso, irá emitir um posicionamento oficial. Apesar do falecimento do trabalhador, na manhã desta quinta, o modal segue funcionando normalmente.



O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "registrou, por meio da Central de Plantões da Capital, uma ocorrência de morte acidental no bairro de Tejipió, na madrugada desta quinta-feira (11), que vitimou um homem de 40 anos".



"As investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da Delegacia de Jardim São Paulo", completou.

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