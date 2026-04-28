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RECIFE Sindicato rebate denúncia de ataque de motorista a paratleta no Recife: "Não houve agressão" Caso aconteceu na tarde do último domingo (26), no bairro de Boa Viagem, e é investigado pela polícia

O Sindicato dos Rodoviários foi às redes sociais rebater a denúncia feita por um paratleta de que teria sido agredido por um motorista de ônibus no Recife. Por meio de nota, a empresa Borborema, da qual o condutor faz parte, também informou que não constatou qualquer agressão física por parte dele.

O caso aconteceu na tarde do último domingo (26), no bairro de Boa Viagem, e é investigado pela polícia. A denúncia foi feita por Nivalmir Cardoso de Farias Junior, conhecido como "Cardoso", que é paraplégico. O momento da discussão entre ele e o motorista chegou a ser gravado, mas as imagens são finalizadas no momento que o rodoviário desce do coletivo em direção ao paratleta.

Para embasar o posicionamento, o sindicato publicou um vídeo das câmeras internas do próprio ônibus, que mostram um novo ângulo da ação. Nas imagens, é possível ver o motorista discutindo com o paratleta, descendo do coletivo após guardar o elevador para PCDs e indo em direção ao cadeirante, mas não há agressão: ele apenas passa ao lado do denunciante e segue à esquerda. O registro termina nesse ponto, e, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Roberto Carlos, o condutor vai em direção à cabine para continuar a viagem.

"A filmagem interna do veículo mostra que não houve nenhum tipo de agressão física. O cadeirante, por sua vez, agrediu verbalmente o motorista primeiro, falando da mãe, com gírias. O motorista revida dizendo 'me respeite'. Depois ele desce e vai embora porque o cadeirante não quer subir mais", afirmou.

O presidente do sindicato chamou atenção ainda para um outro momento, já no Terminal Integrado de Joana Bezerra. Ele denuncia que o motorista foi agredido por uma mulher, e que não sabe a "ligação que [ela] tem com o cadeirante", além de afirmar que alguém quebrou o vidro do coletivo.

"Não é porque ele é cadeirante que é coitadinho. O que aconteceu foi o que as imagens mostram. Não houve nenhum tipo de agressão física. É uma vergonha. As pessoas às vezes querem se prevalecer e levar vantagem porque são deficientes", começou.

"Deficiente, seja quem for, tem a obrigação de respeitar. Direito tem quem direito anda. Se você quer respeito, se dê o respeito [...] Esse cidadão que está nas redes sociais tentando denegrir a imagem desse motorista deveria pedir desculpas", completou.



A reportagem entrou em contato com a defesa de Cardoso e aguarda retorno com um posicionamento sobre a resposta do Sindicato dos Rodoviários.



Paratleta denuncia agressão, injúria e capacitismo

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Cardoso denunciou que foi agredido com dois tapas no peito, o que quase fez com que sua cadeira de rodas virasse.

Ele afirma que as agressões aconteceram após uma troca de ofensas que começou quando o motorista reclamou e o xingou por ter que operar o elevador para pessoas com deficiência (PCD), que possibilitava seu acesso ao coletivo.

"Ele desceu reclamando da empresa, dizendo que não era função dele operar o elevador. Começou a me xingar, me chamar de folgado, de aleijado. Fiquei exaltado, e disse que não ia mais com ele no ônibus porque não sabia o que ele ia fazer comigo. Então ele se exaltou mais, porque estava operando o elevador", começou. "Ele subiu de volta o elevador que estava operando, e eu comecei a ofender ele também, porque ele estava me ofendendo. Ele ameaçou tomar o celular do meu amigo que é cadeirante também. Ele veio ligeiro, deu duas tapas no meu peito e minha cadeira só não virou porque tenho controle dela e ajeitei o corpo para não cair", afirmou.

Depois disso, o motorista deixou o local. A troca de ofensas chegou a ser filmada por um amigo da vítima, que também é cadeirante. Nas imagens, é possível ver o paratleta se recusando a subir no coletivo. O motorista então desce do ônibus, parte em direção a Cardoso e a gravação é interrompida.

"Ele para de gravar porque ficou com medo de que algo fosse acontecer com ele e com o celular dele porque o motorista também o ameaçou", explica o paratleta.

Ainda de acordo com Cardoso, essa não foi a primeira vez que passou por situações de tensão com o motorista - e que o descaso com sua deficiência já é comum na cidade.

"Esse motorista já me queimou parada na Avenida Barão de Souza Leão várias vezes. Uma vez ele parou e disse que não ia consertar o elevador para não me levar. Eu disse que fosse embora na paz de Deus e eu fui de lá até a integração do Aeroporto porque os ônibus não queriam me levar para casa, na Joana Bezerra", disse.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "registrou, por meio da CEPLANC, ocorrência de vias de fato, dano/depredação e injúria".



"Um homem de 25 anos afirma que teve uma discussão com o motorista de um coletivo, um homem de 62 anos, em uma Terminal Integrado na Joana Bezerra e evoluiu para uma agressão física, derrubando-o de sua cadeira de rodas. As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou.

Paratleta denuncia agressão por motorista de ônibus no Recife. - Foto: Cortesia

O que diz a empresa

Procurada, a Borborema informou que lamenta o ocorrido envolvendo um cadeirante e um de seus operadores.

Por meio de nota, a empresa detalha que iniciou uma apuração interna e não constatou qualquer agressão física por parte do motorista. "A Borborema reforça que não compactua com qualquer forma de violência e pauta sua atuação pelos princípios da ética, do respeito e da segurança em todas as suas operações", completa o comunicado.

Confira a nota na íntegra:

A Borborema lamenta o ocorrido neste domingo (26), por volta das 15h, envolvendo um cadeirante e um de seus operadores. A empresa iniciou apuração interna e não constatou qualquer agressão física por parte do motorista. A Borborema reforça que não compactua com qualquer forma de violência e pauta sua atuação pelos princípios da ética, do respeito e da segurança em todas as suas operações.

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