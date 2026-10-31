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Europa Sindicatos de estudantes convocam bloqueios em liceus e universidades na França "Não pedimos luxo, não pedimos um Macbook em cada sala de aula, não pedimos um restaurante gastronômico", declarou Ryad Rani, presidente da União Sindical dos Estudantes do Ensino Médio (USL)

Dois sindicatos estudantis franceses convocaram neste sábado (31) bloqueios em escolas de ensino médio e universidades para terça e quinta-feira, com o objetivo de pressionar o governo a reformar o sistema educacional e melhorar as condições de estudo.

Segundo a porta-voz da União dos Estudantes da França, Sabrine Kharbach, a mobilização também é uma forma de protesto contra a proibição do trajeto que havia sido solicitado para as manifestações deste sábado.

"Ao querer proibir manifestações toda semana, ao querer proibir desfiles que sempre ocorreram em boas condições, vamos mostrar que estão errados (...) e que nossas reivindicações são legítimas", declarou Kharbach, que também falava em nome da União Sindical dos Estudantes, no início da manifestação em Paris.

"A partir desta terça-feira (3), bloquearemos nossas universidades e liceus, e voltaremos a fazê-lo na quinta-feira antes de nos unirmos à manifestação de 5 de novembro convocada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras", afirmou Kharbach aos jornalistas durante uma marcha de protesto na capital francesa.

"Não pedimos luxo, não pedimos um Macbook em cada sala de aula, não pedimos um restaurante gastronômico", declarou Ryad Rani, presidente da União Sindical dos Estudantes do Ensino Médio (USL). "Pedimos condições dignas, condições adequadas para podermos estudar."

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