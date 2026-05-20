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Sindicatos e direção da Samsung retomam negociações para evitar greve

O governo sul-coreano teme que uma greve prolongada prejudique a economia, já que os chips representam quase 35% das exportações.

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Sindicatos e direção da Samsung retomam negociações para evitar greveSindicatos e direção da Samsung retomam negociações para evitar greve - Foto: Jung Yeon-Je / AFP

A direção do grupo sul-coreano Samsung Electronics e os sindicatos da empresa retomarão as negociações, com a mediação do ministro do Trabalho, para tentar evitar uma greve, anunciou o governo da Coreia do Sul.

O principal sindicato dos trabalhadores da Samsung Electronics havia anunciado uma greve de 18 dias a partir de quinta-feira (21), após o colapso das negociações sobre o pagamento de bônus.

Membros do sindicato dos trabalhadores da Samsung Electronics seguram cartazes com os dizeres Membros do sindicato dos trabalhadores da Samsung Electronics seguram cartazes com os dizeres "Mudem para que seja transparente!" / Foto; Jung Yeon-Je / AFP

Segundo o Ministério do Trabalho, as negociações deveriam começar durante a tarde, com a mediação de funcionários da pasta.

O anúncio da paralisação aumentou a preocupação com uma possível perturbação na indústria de circuitos integrados, setor crucial para o país asiático.

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Em 2024, uma greve na empresa, maior fabricante mundial de chips de memória, teve a adesão de quase 6.000 trabalhadores.

O conflito envolve a distribuição de lucros em uma empresa crucial para a cadeia global de fornecimento de semicondutores, cujos microchips são amplamente utilizados em sistemas de inteligência artificial e em produtos eletrônicos de alto consumo.

As ações da gigante de tecnologia dispararam quase 400% no último ano, impulsionadas pelo boom da IA, e sua avaliação de mercado superou pela primeira vez um trilhão de dólares em maio.

O sindicato exige a eliminação do teto para os bônus, fixado em 50% do salário anual, e que 15% do lucro operacional seja destinado às gratificações.

Segundo a direção da Samsung, as primeiras negociações fracassaram porque "ceder às exigências excessivas do sindicato colocaria em risco os princípios fundamentais da gestão da empresa".

O governo sul-coreano teme que uma greve prolongada prejudique a economia, já que os chips representam quase 35% das exportações.

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