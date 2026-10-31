A- A+

PARIS Sindicatos estimam quase meio milhão de manifestantes na França; o governo, 320 mil Confrontos foram registrados em várias cidades

Quase meio milhão de pessoas se manifestaram neste sábado (31) em toda a França, incluindo 200 mil em Paris, segundo uma coalizão de organizações da juventude e sindicatos que representam estudantes do ensino médio e universitários.

Por sua vez, o Ministério do Interior francês e a autoridade policial estimaram cerca de 320 mil pessoas no país, das quais 70 mil na capital francesa.

As manifestações decorreram em geral de forma calma, mas confrontos eclodiram em várias cidades, como Toulouse (sudoeste), Marselha (sudeste) e até Paris, ao fim da marcha, constataram jornalistas da AFP.

Veja também