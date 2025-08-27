A- A+

METROVIÁRIOS Sindmetro-PE divulga nota de repúdio após declarações do ministro Rui Costa sobre futuro do metrô Ministro afirmou que o governo federal pretende assinar a transferência da gestão do Metrô do Recife para o Governo de Pernambuco em até duas semanas

Nesta quarta-feira (27), o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) divulgou uma nota de repúdio contra as declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre o futuro do metrô do Recife.

Em entrevista nesta manhã, o ministro afirmou que o governo federal pretende assinar a transferência da gestão do Metrô do Recife para o Governo de Pernambuco em até duas semanas.





De acordo com a nota, as falas do ministro são um ataque à população trabalhadora da Região Metropolitana do Recife e um desrespeito à luta histórica dos metroviários.



Para o sindicato, "é inadmissível que um governo eleito com base na defesa dos serviços públicos e na luta contra a agenda neoliberal repita a cartilha da direita e trate a privatização como solução mágica".

Em trecho da nota, o Sindmetro-PE reafirma que não aceitará a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife.



O texto reafirma que a categoria seguirá em mobilização permanente, "pela defesa de um metrô público, estatal, federal e com tarifa zero para a população. As falas do ministro Rui Costa não nos intimidam, apenas reforçam a certeza de que nossa luta é justa e necessária".

Relembre

Na última quinta-feira (21), o Sindmetro-PE realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para saber se a categoria continuaria em paralisação ou se voltariam as atividades, que naquele momento estavam suspensas devido à greve. Na reunião, o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, informou ter sido recebido na capital federal por ministros e que o governo federal firmou um compromisso de tentar não avançar com a privatização.

Greve

Na noite de quarta-feira, dia 13 de agosto, um dia antes da visita do presidente Lula ao Recife, os metroviários decidiram por uma paralisação de 24h no dia seguinte. A mobilização, que paralisou o metrô ao longo da quinta-feira (14), foi suspensa no fim da noite, após o sindicato conseguir entregar um documento com as reivindicações da categoria à equipe da Presidência da República. O texto exigia que o presidente Lula cumpra a promessa feita em pré-campanha de não privatizar o metrô.

