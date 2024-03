"Síndrome da face demoníaca": Como é o rosto que a pessoa vê quando tem a doença?

A- A+

Já imaginou ver rostos parecidos com demônios? Parece loucura? Pois essa é a realidade enfrentada pelas pessoas que sofrem de prosopometamorfopsia (PMO, na sigla em inglês). A condição altera a percepção visual, fazendo com que os indivíduos vejam aparências faciais distorcidas, incluindo forma, tamanho, textura ou cor.

Nela, as pessoas com a doença veem as outras com a boca esticada, orelhas pontiagudas apontadas para cima, os olhos puxados e as narinas dilatadas. Segundo o caminhoneiro Victor Sharrah, uma das 100 pessoas relatadas no mundo que tem essa condição, disse que as imagens são "grotescas" e a aparência "perturbadora".

O paciente percebe as características faciais como severamente alongadas, com sulcos profundos na testa, bochechas e queixo. No entanto, eles não têm nenhuma alteração na visão ao olhar para objetos, como casas ou carros. A distorção acontece apenas quando encontra ou enxerga as pessoas pessoalmente.

De acordo com os pesquisadores, as mudanças na percepção visual do paciente não foram acompanhadas por crenças delirantes sobre as identidades das pessoas que encontrou.

Embora o gatilho exato permaneça desconhecido, os especialistas acreditam que ele decorre de uma disfunção na rede cerebral responsável pelo processamento facial. Alguns casos de PMO foram associados a traumatismo cranioencefálico, acidente vascular cerebral, epilepsia ou enxaquecas, enquanto outros apresentam a condição sem alterações estruturais evidentes em seus cérebros.

No caso de Sharrah, por exemplo, especialistas suspeitam que ele desenvolveu a síndrome da face demoníaca anos depois de bater a cabeça depois que a porta emperrou enquanto tentava sair do trailer do caminhão, mas Sharrah também disse que isso poderia ter sido causado por ele ter experimentado um possível envenenamento por monóxido de carbono quatro meses antes.

Na prática, muitos casos de PMO são diagnosticados erroneamente com esquizofrenia, quando sua condição é um problema no "sistema visual" e não psiquiátrico, como explica o coautor Brad Duchaine.

“não é incomum que as pessoas que têm PMO não contem aos outros sobre seu problema com a percepção facial porque temem que os outros pensem que as distorções são um sinal de um transtorno psiquiátrico. É um problema que as pessoas muitas vezes não entendem”, acrescentou Duchaine.

Três anos depois, Sharrah disse que ainda vê rostos de demônios e “praticamente se acostumou” com a condição, mas ainda espera que ela “poderia se corrigir e desaparecer”. O PMO pode durar apenas alguns dias ou semanas, mas, em alguns casos, as distorções percebidas podem durar anos.

