CONQUISTA Aluna com Síndrome de Down faz história ao concluir graduação de Viticultura e Enologia em Petrolina Tâmara Alencar, de 29 anos, estudou no campus Petrolina Zona Rural do Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Tâmara Alencar, de 29 anos, entrou para a história ao se tornar a primeira estudante com síndrome de Down a concluir o curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), ofertado pelo campus Petrolina Zona Rural, no Sertão de Pernambuco.

A formanda ingressou na instituição em 2020, aprovada em primeiro lugar pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na categoria de cotas para pessoas com deficiência.

O foco nos estudos sempre esteve presente na vida de Tâmara. “Sempre foi um sonho dela cursar uma faculdade e eu confesso que achava quase impossível, mas nunca duvidei da sua fé e da sua capacidade”, pontuou Maria Crisley Alencar, mãe da formanda.

Após quatro anos de curso, Tâmara apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 18 de fevereiro de 2025 e foi aprovada. A colação de grau está prevista para este semestre. “Só tenho a agradecer mesmo, uma felicidade”, afirmou a estudante.

Tâmara apresentou o TCC em 18 de fevereiro e foi aprovada. Foto: Arquivo pessoal

Desafios e adaptação acadêmica

A estudante enfrentou desafios ao longo da graduação, como a pandemia de Covid-19 e a necessidade de adaptações pedagógicas. Além disso, viajava diariamente de Juazeiro (BA) até o campus em Petrolina (PE) para acompanhar as aulas.

Para viabilizar sua formação, contou com o suporte do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne), que ofereceu capacitações para professores, acompanhamento contínuo e diálogo com sua família.

Márcia Efigênia, coordenadora do Napne, destacou que o processo exigiu ajustes.

“Não vou dizer que foi algo simples, porque foi novo para o nosso campus, tivemos algumas resistências. Ela conseguiu ver a grade disciplinar completa, com apoio também de uma professora de Atendimento Educacional Especializado, professora Zurildes Nunes. Foi uma questão de conjunto mesmo, de cada um ajudar o outro”, explicou.

Ao longo da graduação, a estudante realizou estágio no Laboratório de Vinificação da Escola do Vinho. Foto: Arquivo pessoal

A professora Elis Nogueira, coordenadora do curso na época, ressaltou a importância da inclusão de Tâmara.

“Não só eu, acho que todo mundo se sente muito orgulhoso de ver onde Tâmara chegou e nós também, porque conseguimos fazer sua inclusão. Ela não estava simplesmente na sala de aula, a gente fez com que ela aprendesse na sala de aula. A gente conseguiu inclui-la dentro do estudo e isso é um orgulho, é prazeroso ver o desenvolvimento dela e o potencial que tem e onde consegue chegar. A gente foi, durante esse percurso, entendendo a limitação dela e mostrando que ela conseguia um pouco mais, sempre respeitando seu espaço”, afirmou.

Ao longo do curso, Tâmara participou de atividades monitoradas, com colegas e professores adaptando métodos de ensino para ampliar seu aprendizado.

A estudante também realizou estágio no Laboratório de Vinificação da Escola do Vinho, em novembro do ano passado, onde trabalhou no processo de elaboração de vinhos sob supervisão da enóloga Renata Barros.

“Quando ela iniciou o estágio, chegou no meio de uma vinificação grande que estava sendo realizada na Escola do Vinho e trabalhou como qualquer outro estagiário. Já perto de encerrar o estágio dela, esqueci que ela tinha limitações. Estou triste que ela está indo embora, mas muito feliz pela conquista”, disse Renata.

No TCC, Tâmara desenvolveu o projeto “Elaboração de geleia: uma visão inclusiva". Segundo a professora Elis Nogueira, que foi sua orientadora, o TCC também foi adaptado de maneira que ela conseguisse passar seu entendimento sobre o assunto.

“Tâmara desenvolveu muito bem, lembrou todos os pontos e foi contando dentro da visão dela, da vivência dela de forma prática”.

Com o diploma de tecnóloga em Viticultura e Enologia, Tâmara planeja abrir uma loja especializada em vinhos em Juazeiro e produzir geleias para comercialização.

