FAMOSOS Síndrome de Sjögren: entenda o que é doença rara que acomete Fernanda Keulla, vencedora do "BBB 13" Inflamatória e de progressão lenta, a doença afeta as glândulas exócrinas

A influenciadora Fernanda Keulla, vencedora do "Big Brother Brasil 13", revelou que foi diagnosticada com a síndrome de Sjögren após nove anos de manifestações de sintomas. A síndrome é uma doença inflamatória crônica e de progressão lenta.

O que é a síndrome de Sjögren?

Também conhecida como também conhecida por exocrinopatia autoimune, síndrome seca ou sicca, a síndrome de Sjögren afeta diretamente as glândulas exócrinas (órgãos que produzem e secretam substâncias, como suor, lágrimas, saliva ou enzimas digestivas), o que resulta no ressecamento dos olhos e da boca.

E, em casos mais agravados, do nariz, traqueia, tireoide, vagina, rins, pulmões, fígado, pâncreas, pele e até mesmo do sistema nervoso. De progressão lenta, ela pode demorar a se manifestar. Além disso, das doenças raras, ela é a mais frequente, mas ainda não se sabe o que motiva seu aparecimento.

Quais são os sintomas da síndrome de Sjögren?

De acordo com o Manual MSD, parte dos Manuais Merck, alguns dos sintomas relacionados à síndrome são:

Olhos arenosos ou secos;

Boca seca;

Fraqueza, dormência e dor devido a danos nos nervos, normalmente nas mãos e nos pés; e

Acidose tubular renal distal (ATRd), que causa o acúmulo de ácido no sangue devido a um problema nos rins.

