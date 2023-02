A- A+

SAÚDE Síndrome de Tourette: conheça o transtorno que foi diagnosticado em Cara de Sapato, do BBB 23 Problema desencadeou crises de ansiedade que o participante já precisou encarar dentro do reality

Um dos participantes da nova edição do BBB 23, o lutador de UFC Antonio Cara de Sapato revelou que foi dianosticado na infância com a síndrome de Tourette, condição neurológica hereditária que pode causar uma série de tiques físicos, incluindo espasmos, piscar e pular, ou até mesmo sons com a boca, embora xingar sem controle é o sintoma mais reconhecido da doença.

Eles geralmente não prejudicam a saúde, porém além de dolorosos, os tiques podem piorar devido ao estresse, ansiedade ou cansaço. Essa condição geralmente começa durante a infância, entre os dois e os 14 anos. Metade dos pacientes diz que seus sintomas melhoram com a idade, enquanto outros desaparecem completamente.

A condição geralmente começa durante a infância, entre os dois e os 14 anos. Metade dos pacientes diz que seus sintomas melhoram com a idade, enquanto outros desaparecem completamente.

Apesar de não ter cura, o tratamento psicológico e a estimulação cerebral profunda, ou seja, a implantação de eletrodos na rede cerebral, são as opções mais eficazes, mas a medida que o número de pacientes com a doença aumenta, os fármacos continuam sendo o pilar para o tratamento de Tourette.

O cantores Lewis Capaldi e Billie Eilish também foram diagnosticados com a mesma síndrome e a definem como “dolorosa”, “desconfortável” e que os espasmos costumam aparecer durante conversas casuais quando estão mais a vontade.

A condição, inclusive, desencadeou algumas crises de ansiedade que Cara de Sapato enfrenta dentro do programa. Na maior parte do tempo, elas ocorrem de madrugada na hora de dormir. Em uma das tensões a “sister” Amanda, que é intensivista e trabalha na área da saúde, o acalmou e tranquilizou o lutador.

A ansiedade é uma resposta fisiológica, cognitiva e comportamental do organismo, na qual uma série de sintomas são experimentados, como o aumento da frequência cardíaca, sudorese, tontura, sensação de engasgo e pressão no peito, assim como a certeza de que algo mais sério está eminente.

O ataque ainda tem um sintoma que agrava a situação do paciente que é a semelhança e a sensação a uma eminente morte, já que a pessoa tem fortes dores no peito. Segundo pesquisas, três em cada dez pessoas já tiveram uma crise como essa em algum momento da vida, e muitas pessoas não sabem identificar quais são as causas dela.

Como controlar as crises

Especialistas afirmam que é importante desviar a atenção dos sintomas. Jogar um jogo no celular que exige alta concentração, pensar em outras situações, ou se manter calmo pode ajudar no momento das crises. Lembrar também de manter a respiração sempre suave e lenta.

Outra coisa importante na hora de reagir ao ataque de ansiedade é ignorar que ele possa acontecer novamente. Recomenda-se a realização de exercícios ou atividades diárias que ajudem a relaxar, a nos concentrarmos no momento em que estamos e em tudo que nos rodeia.

Tratamento

Quando uma crise de ansiedade ou ataque de pânico acontece, a melhor forma de tratamento é entrar em contato diretamente com um psicólogo ou psiquiatra. Se forem muito graves e durarem muito tempo, é fundamental que um profissional especializado em saúde mental seja consultado.

As crises podem ser sinais de outros transtornos, como a síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. De fato, um dos tratamentos mais comuns e eficazes é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), pois é focada em como identificar a causa e substituir os modos negativos de pensar e reagir a situações.

DTM pode causar enxaqueca? Entenda diagnóstico da Virginia Fonseca e veja sintomas

Em alguns casos, o médico ou psiquiatra pode receitar medicações que controlam a ansiedade se outros métodos não tiverem dado resultados aparentes.

Veja também

Saúde Na semana nacional da Mamografia, especialistas pedem novos protocolos e ampliar acesso ao exame