Síndrome do choque tóxico: doença que levou pianista de 14 anos a ter mãos e pés amputados nos EUA

Mathias Uribe, o jovem pianista de 14 anos, teve as mãos e pés amputados após apresentar sintomas de um resfriado comum em meados de junho, nos Estados Unidos. Em poucas semanas, ele foi levado às pressas para a sala de emergência, onde foi diagnosticado com a síndrome do choque tóxico, que ocorre quando infecções liberam toxinas na corrente sanguínea.

Segundo os médicos, quando os pulmões do adolescente começaram a falhar, ele foi colocado em uma máquina de suporte à vida, mas seu corpo teve dificuldade em bombear o sangue adequadamente. Isso fez com que a pele de suas extremidades apodrecesse e se tornasse gangrenosa. Os médicos, então, precisaram amputar todos os quatro membros.

Katie Boyle, pediatra que chefia a equipe de cuidado de Mathias, afirmou que o caso foi "extremamente raro". Ela afirmou que, às vezes, quando há uma gripe, é possível que ocorra uma infecção bacteriana. Ainda assim, ressaltou, "a maioria das crianças não fica tão doente quanto". Ele sofreu de síndrome do choque tóxico estreptocócico.

O que é?

Conhecida também pela sigla SCT, a síndrome do choque tóxico é uma condição grave, em que o organismo se torna intoxicado devido a toxinas que são produzidas por bactérias.

A síndrome do choque tóxico, muitas vezes, surge como consequência de uma infecção bacteriana, geralmente desencadeada pelas bactérias Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes.

Por se tratar de uma condição séria, que rapidamente pode sobrecarregar os sistemas do organismo, a síndrome do choque tóxico é classificada como uma emergência médica, requerendo tratamento médico imediato e internação hospitalar.

Quais são os sintomas de síndrome do choque tóxico?

febre alta;

dificuldade para respirar;

disfunção renal;

disfunção hepática;

pressão arterial baixa;

confusão mental;

dor de cabeça;

dores musculares;

náuseas e vômitos;

diarreia;

mal-estar;

mucosas avermelhadas.

O que causa?

A doença é causada pela bactéria estreptococo do grupo A, que é comumente encontrada na garganta e na pele, e geralmente é benigna. No entanto, quando o sistema imunológico de alguém já está enfraquecido por uma infecção, é possível que a pessoa esteja mais vulnerável à bactérias relativamente inofensivas.

Em 30 de junho, Mathias sofreu uma parada cardíaca. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital que tinha a máquina de suporte à vida. Após 20 dias de tratamentos intensivos, os médicos informaram que as mãos e pés dele precisaram ser amputados, já que os membros não receberam fluxo sanguíneo suficiente nesse período.

Quando isso ocorre, é possível que haja o apodrecimento do tecido e infecção. Se o dano for grave, como foi o caso do adolescente, a amputação é necessária. Além disso, quando alguém possui sepse, a inflamação faz com que o sangue coagule e se torne espesso, dificultando a circulação pelo corpo. Como os nutrientes não conseguem chegar aos tecidos, eles começam a morrer.

Esse tecido morto deve ser removido, pois pode causar a propagação da infecção. Se a área gangrenosa for pequena o suficiente, o cirurgião pode ser capaz de remover apenas o necessário para interromper a propagação. Em 21 de julho, porém, a equipe médica de Mathias amputou sua perna esquerda logo abaixo do joelho. Quatro dias depois, foi a perna direita. Já em 1º de agosto, as mãos foram removidas.

"Assassino silencioso"

A sepse é uma emergência médica que os especialistas chamam de "assassino silencioso". Ela é causada pela reação extrema do corpo a uma infecção, e ocorre quando produtos químicos liberados na corrente sanguínea para combater uma infecção causam inflamação em todo o corpo. Isso provoca uma reação em cadeia, levando à falência dos órgãos.

