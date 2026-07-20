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SAÚDE Síndrome do coração feliz: felicidade em excesso leva uma mulher ao hospital em caso raro; entenda Trabalho foi publicado na revista científica Oxford Medical Case Reports

Já pensou se alguém poderia "morrer de felicidade"? De acordo com a ciência, é possível. Um relato de caso, publicado este mês, mostra que uma mulher de 65 anos foi acometida da síndrome do coração feliz após comparecer a uma festa de casamento de um dos filhos.

A condição, que é um subtipo raro da síndrome de Takotsubo ou cardiomiopatia de Takotsubo, é desencadeada por eventos emocionais positivos, ao contrário de outro subtipo mais conhecido como síndrome do coração partido.

"Ambas as condições envolvem a ativação do sistema nervoso simpático e um aumento de catecolaminas, mas as respostas neuro-hormonais podem diferir dependendo da valência emocional", explicam os autores do estudo de caso.

O trabalho, publicado na revista científica Oxford Medical Case Reports, relata que ela foi buscou o pronto socorro depois de relatar as dores no peito e falta de ar. Meses antes, ela havia feito exames pedidos por um cardiologista que apresentaram resultados normais.

Ao refazerem os exames, os médicos observaram que a paciente apresentava resultados confusos, pois eram parecidos com o que acontece com o coração em cenários de felicidade avassaladora. Além disso, ela apresentava histórico médico de hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto.

Em seguida, a equipe constatou que se tratava da síndrome de Takotsubo, que pode ser reversível, mas, em casos graves, também pode levar à morte. Por ter sido diagnosticada a tempo, ela foi tratada corretamente e continua a viver com saúde.

"Ela está ansiosa para testemunhar os momentos mais felizes de seus outros filhos nos próximos anos", escreveram os autores.

Sintomas da síndrome de Takotsubo

Dor no peito;

Falta de ar;

Cansaço extremo;

Sudorese abundante;

Angina;

Arritmia;

Desmaios; e

Hipotensão.

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