Síndrome do ombro congelado: entenda a paralisia sofrida por Eliana devido à menopausa

A apresentadora Eliana, de 52 anos, afirma ter passado por uma paralisia no ombro ocasionada pelo período de menopausa. Segundo ela, o ombro passou a ficar "congelado" no lugar e ela não conseguia movimentá-lo normalmente.

"Por muito tempo, fiquei sem entender que era a menopausa. Não sabia o que estava sentindo, o que estava vivendo", contou, em entrevista ao podcast PodDelas.

O que é o "ombro congelado"?

A condição vivida por Eliana é, na verdade, uma capsulite adesiva do ombro, popularmente chamada de "síndrome do ombro congelado". Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, do Ministério da Saúde, ela é mais comum em mulheres entre os 40 e 70 anos de idade.

Diversos fatores podem estar por trás do aparecimento da capsulite adesiva, um deles é a influência hormonal. No período de menopausa, as mulheres produzem menos estrogênio, hormônio que promove a produção do líquido sinovial, responsável por manter a saúde das articulações. Por isso, com a queda do estrogênio, também diminui a produção do líquido — favorecendo o surgimento da capsulite.

Este caso combinado com diabetes, distúrbios da tireoide, doenças cardiovasculares e doença de Parkinson aumenta os riscos do aparecimento do "ombro congelado".

Como é o tratamento?

Por apresentar diferentes fatores, a capsulite adesiva pode ser tratada de diferentes formas. As principais são:

Reposição hormonal;

Mudança no estilo de vida;

Cirurgia;

Controle da dor com medicamentos;

Aplicação de compressas quentes e frias diariamente; e

Fisioterapia.

