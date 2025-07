A- A+

DIAGNÓSTICO Síndrome nefrótica: entenda o que é a doença diagnosticada em Lara, filha do cantor Júnior Lima Doença rara afeta os rins e leva à perda excessiva de proteínas na urina

O cantor Junior Lima e a mulher dele, Mônica Benini, publicaram um vídeo em suas redes sociais comunicando que a filha deles, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins, levando à perda excessiva de proteínas na urina.

“Não costumamos abrir nossa intimidade, ainda mais se tratando de filhos, mas aconteceu algo e julgamos muito importante trazer aqui como um alerta para outras famílias que possam viver algo parecido”.

O casal revelou que a doença surgiu na menina como uma alergia no olho que fez a região inchar. Eles procuraram médicos, especialistas e alergistas até chegar ao diagnóstico certeiro de síndrome nefrótica.

Na maioria dos casos, a síndrome pode ser congênita (rara) e/ou adquirida por um problema de saúde secundário, por doenças infecciosas, autoimunes, diabetes, hepatite ou doenças sistêmicas, como o lúpus. Além disso, existem casos em que a doença é transmitida geneticamente.

Sintomas

Inchaço nos tornozelos e nos pés

Inchaço no rosto

Mal-estar

Dor e inchaço abdominal

Perda de apetite

Presença de proteínas na urina

Urina com espuma.

Tratamento

O casal afirmou no vídeo divulgado que o tratamento é intenso, longo, e que Lara está tomando um remédio muito forte, mas que está respondendo ao tratamento de forma positiva.

“Ela está em remissão e está bem, mas como o tratamento é longo, ela fica com a imunidade muito comprometida. Então, não estranhem, vocês vão acabar vendo a gente com máscaras, principalmente em lugares com muitas pessoas, porque não podemos trazer nenhuma virose ou doença para casa”, afirmou o casal.

Segundo especialistas, entre as formas de tratamento incluem: remédios para pressão alta para diminuir a pressão arterial, além de diuréticos que aumentam a quantidade de água eliminada pelos rins, diminuindo o inchaço provocado pela síndrome. Remédios para reduzir a ação do sistema imune, como corticoides para auxiliar na diminuição da inflamação nos rins, também são necessários em alguns casos.

Além disso, pode ser necessário tomar fármacos para tornar o sangue mais fluido ou remédios para reduzir os níveis de colesterol, para reduzir os níveis de gorduras no sangue e na urina que podem aumentar devido à síndrome, evitando o surgimento de complicações como embolia ou insuficiência renal.

De acordo com informações da Rede D'Or, a síndrome nefrótica tem cura quando é provocada por problemas que podem ser tratados, mas existem outros casos que não têm cura, mas os sintomas podem ser aliviados e controlados com o uso de remédios e uma dieta adaptada. No caso da síndrome nefrótica congênita, é necessário fazer diálise ou transplante de rim para atingir a cura.

