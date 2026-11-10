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MUNDO Singapura anuncia serviço de armazenamento de ouro para bancos centrais A iniciativa surge no momento em que o país tenta aproveitar a crescente demanda asiática por serviços de comercialização e armazenamento de ouro

Singapura lançou nesta terça-feira (10) um serviço de armazenamento de ouro para bancos centrais e outras instituições financeiras estrangeiras, uma estratégia para se posicionar como um centro de comércio de metais preciosos.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) informou que a instalação, situada no cofre de moeda nacional da cidade-Estado, poderá armazenar até 500 toneladas de ouro e poderá ampliar sua capacidade de acordo com o aumento da demanda.

O serviço oferecerá aos bancos centrais estrangeiros, instituições financeiras e entidades soberanas "uma opção segura para guardar reservas de ouro em Singapura", afirmou a MAS em comunicado.

A iniciativa surge no momento em que Singapura tenta aproveitar a crescente demanda asiática por serviços de comercialização e armazenamento de ouro.

Hong Kong lançou em julho um projeto-piloto para um sistema de compensação de ouro, apoiado por vários grandes bancos, em uma tentativa de virar um centro de comércio de lingotes.

O ouro é tradicionalmente considerado um porto seguro em períodos de instabilidade financeira. Os bancos centrais mantêm o metal como parte de suas reservas internacionais.

Singapura, um dos principais centros financeiros da Ásia, pretende ampliar seu papel no mercado mundial deste metal, historicamente dominado por centros tradicionais como Londres e Nova York.

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