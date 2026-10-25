A- A+

Trânsito Sinistro de trânsito causa congestionamento na BR-232, sentido Recife, e deixa ferido A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o engavetamento envolve três carros e uma motocicleta

Um sinistro de trânsito causou congestionamento na BR-232, sentido Recife, na tarde deste domingo (25), dia do 2º turno das Eleições, e deixou um motociclista ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta.

O sinistro ocorreu por volta do km 7,8, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde, segundo a PRF.

Os quatro condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado de todos foi normal.



Veja também