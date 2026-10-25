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Trânsito

Sinistro de trânsito causa congestionamento na BR-232, sentido Recife, e deixa ferido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o engavetamento envolve três carros e uma motocicleta

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Sinistro de trânsito na BR-232, sentido Recife Sinistro de trânsito na BR-232, sentido Recife  - Foto: Reprodução

Um sinistro de trânsito causou congestionamento na BR-232, sentido Recife, na tarde deste domingo (25), dia do 2º turno das Eleições, e deixou um motociclista ferido. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta.

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O sinistro ocorreu por volta do km 7,8, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. 

O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde, segundo a PRF.

Os quatro condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado de todos foi normal.
 

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