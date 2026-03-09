A- A+

Região Metropolitana do Recife Sinistro de trânsito deixa crianças e adolescentes feridos em Maria Farinha; vítimas são socorridas Ao todo, sete pessoas são citadas no registro; três delas foram encaminhadas para unidades de saúde

Um sinistro de trânsito deixou pelo menos sete pessoas feridas, com idades entre 6 e 12 anos, nesta segunda-feira (9), em Maria Farinha, Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência envolvendo carros às 11h59.



Foram enviados ao local equipes do Samu Paulista, Samu Olinda e Samu Itamaracá.

Ao todo, sete pessoas são citadas no registro; três delas foram encaminhadas para unidades de saúde.

Uma adolescente de 12 anos foi levada para a UPA de Paulista e outras duas meninas, de 6 e 9 anos, foram socorridas ao Hospital da Restauração, no Recife.

As demais vítimas foram removidas por particulares. Confira detalhamento do Samu:

Paciente 1- 12 anos, sexo feminino, finalizado na UPA de Paulista;

Paciente 2 - 9 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital da Restauração;

Paciente 3- 6 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital da Restauração.

Paciente 4- 12 anos, sexo masculino, removido por particulares;

Paciente 5- 9 anos, sexo masculino, removido por particulares;

Paciente 6 - 8 anos, sexo feminino, removido por particulares;

Paciente 7- 10 anos, sexo masculino, removido por particulares.

Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas e nem detalhes sobre as circunstâncias do acidente.



O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado por volta das 12h06 e enviou duas viaturas ao local. "Não houve necessidade de atuação direta", destacou a corporação.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com as polícias Civil e Militar para apurar o caso.

