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Zona Sul

Sinistro de trânsito deixa mulher e duas crianças feridas em Boa Viagem, no Recife

Vítimas são uma mulher e suas duas filhas, que foram encaminhadas a uma unidade de saúde

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Acidente envolveu quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças.Acidente envolveu quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças. - Foto: Google Street View/Reprodução

Um sinistro de trânsito envolvendo dois veículos de passeio deixou três pessoas feridas, incluindo duas crianças, na manhã desta segunda-feira (12), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

As vítimas são uma mulher e suas duas filhas, que foram encaminhadas a uma unidade de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que mobilizou quatro viaturas ao local, o acidente aconteceu na Av Domingos Ferreira e envolveu quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças.

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As equipes realizaram o atendimento pré-hospitalar, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de um médico que passava pelo local.

Um dos adultos envolvidos no acidente recusou atendimento e permaneceu na área. Já a mulher e as duas crianças, de idades não divulgadas, foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde não informada.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

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