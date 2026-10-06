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RECIFE Sinistro de trânsito entre carros e BRT causa congestionamento na Avenida Caxangá Retenção se estende por bairros da Zona Oeste até o Derby, na manhã desta terça-feira (6)

Um sinistro de trânsito envolvendo três veículos e um BRT provocou congestionamento na manhã desta terça-feira, no sentido Centro da Avenida Caxangá, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

Segundo observado pela reportagem da Folha de Pernambuco no local, a batida deixou diversos BRTs enfileirados e complicou a circulação na via e em trechos de bairros próximos.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão ocorreu por volta das 8h34 e deixou uma pessoa ferida. A equipe do serviço também realizou o atendimento pré-hospitalar da vítima no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou uma viatura de resgate ao local e que a equipe auxiliou no atendimento pré-hospitalar de uma vítima.

O congestionamento, inclusive, não ficou restrito ao trecho da Avenida Caxangá localizado na Torre. A retenção se estendeu desde a Iputinga, passando pelo Cordeiro, Madalena e Benfica, alcançando até o bairro do Derby, na área central da cidade, o que afetou o fluxo de veículos em diferentes pontos da Zona Oeste, no sentido Centro do Recife.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estiveram no local para organizar o trânsito e auxiliar na liberação da área.

Veículos envolvidos na colisão e o BRT permaneciam no local até a publicação deste texto. Com isso, o trânsito continua bastante congestionado e lento na região.

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