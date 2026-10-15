Sinistro entre caminhão-pipa e ônibus deixa ao menos oito feridos na PE-15, em Paulista
Acidente aconteceu por volta das 17h10 desta quinta-feira (15), próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira
Uma sinistro entre um ônibus e um caminhão-pipa na PE-15, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), deixou oito pessoas feridas. O sinistro aconteceu por volta das 17h10 desta quinta-feira (15), próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou pré-atendimento hospitalar a seis vítimas: cinco homens de, de 73 anos, 51 anos, 42 anos, 37 anos e 32 anos; e uma mulher, de 42 anos. Já o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado, socorreu um um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos.
Leia também
• Procon-PE encontra caixas de produtos vencidos em comércio de Salgueiro
• Mulher morre em acidente entre carro e carreta na BR 232, no Curado
• Suspeitos de fraude e sonegação fiscal no ramo de bebidas alvos de operação; prejuízo é de R$ 117 mi
Em imagens do local, é possível ver o estrago deixado pelo sinistro. O ônibus se encontra tombado na área, enquanto a parte traseira do caminhão-pipa, onde fica o reservatório de água, se desprendeu da carroceria com o impacto.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas equipes de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Olinda e Paulista para atender a ocorrência.
Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do sinistro, estado de saúde das vítimas ou unidades de saúde para onde elas foram encaminhadas.
A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e com as Polícias Civil e Militar. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.
*Matéria em atualização.