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RMR Sinistro entre caminhão-pipa e ônibus deixa ao menos oito feridos na PE-15, em Paulista Acidente aconteceu por volta das 17h10 desta quinta-feira (15), próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira

Uma sinistro entre um ônibus e um caminhão-pipa na PE-15, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), deixou oito pessoas feridas. O sinistro aconteceu por volta das 17h10 desta quinta-feira (15), próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou pré-atendimento hospitalar a seis vítimas: cinco homens de, de 73 anos, 51 anos, 42 anos, 37 anos e 32 anos; e uma mulher, de 42 anos. Já o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado, socorreu um um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos.

Em imagens do local, é possível ver o estrago deixado pelo sinistro. O ônibus se encontra tombado na área, enquanto a parte traseira do caminhão-pipa, onde fica o reservatório de água, se desprendeu da carroceria com o impacto.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas equipes de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Olinda e Paulista para atender a ocorrência.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do sinistro, estado de saúde das vítimas ou unidades de saúde para onde elas foram encaminhadas.

A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e com as Polícias Civil e Militar. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

*Matéria em atualização.



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