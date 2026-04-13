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RECIFE Sinistro entre carro de luxo e motos deixa duas pessoas feridas na Via Mangue, no Recife Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) confirmou que as vítimas, que têm 50 e 19 anos, receberam atendimento no local e foram encaminhadas para a UPA do Ibura

Um sinistro de trânsito envolvendo um carro de luxo e duas motos deixou duas mulheres feridas na Via Mangue, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (13).

O Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) confirmou que as vítimas têm 50 e 19 anos. Elas receberam atendimento no local e foram encaminhadas para a UPA do Ibura, também na Zona Sul do Recife. Não há informação sobre o estado de saúde de ambas

Vídeos do caso circulam nas redes sociais. Nas imagens, é possível o carro de luxo com o sinal de alerta ligado e porta aberta após a batida. As motos estão caídas no chão, com algumas partes quebradas após a colisão. No registro, as vítimas ainda estavam caídas no chão.

Procurada pela reportagem, a Autarquia de Trânsito e Controle do Recife (CTTU) informou que foi acionada ao local do sinistro por volta das 6h45. A via ficou parcialmente bloqueada até a remoção dos veículos, e a locomoção já está normal.

A Folha de Pernambuco tenta contato também com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e aguarda retorno.



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