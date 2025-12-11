A- A+

luto Barreiros: três pessoas morrem em acidente na PE-60, nesta quinta-feira (11) Samu e Bombeiros foram acionados, mas duas vítimas estavam em óbito e uma terceira morreu durante o atendimento

Três pessoas morreram em sinistro de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão no km 77 da PE-60, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (11).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5h para realizar o atendimento às vítimas. Duas pessoas já estavam em óbito no local, e outra morreu durante o atendimento.

O Corpo de Bombeiros (CBMPE) também foi acionado pelo Samu para apoiar no atendimento. Os bombeiros atuaram no desencarceramento da vítima presa às ferragens, resgatada já sem vida.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trecho onde ocorreu o acidente encontra-se em boas condições, sem buracos.

"Já teve o asfalto concluído e recebeu a implantação de placas de sinalização vertical. [...] O DER se solidariza com as famílias das vítimas", pontuou o departamento.

